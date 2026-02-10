Графики отключений света на 11 февраля: где будут самые строгие ограничения

ДТЭК опубликовал графики отключений света на 11 февраля для Днепропетровской, Киевской и Одесской областей. В самой Одессе еще действуют экстренные отключения ведь россияне вновь атаковали энергетический объект в области.

В ДТЭК опубликовали графики отключений света для Киевской и Днепропетровской областей. Также есть графики для Одесской области, но энергетики напомнили, что графики действуют только там, где позволяет состояние сети. Одновременно в области большое количество аварий из-за непогоды, также ВС РФ вновь атаковали энергетический объект ДТЭК.

"Из-за сильных морозов транспорт часто не может добраться до объектов, требующих ремонта, поэтому энергетикам приходится идти пешком. Все это значительно усложняет работу. Но несмотря на холод и опасность обстрелов мы продолжаем делать все возможное, чтобы держать свет", — сообщили в ДТЭК.

Киев с 8 февраля находится на временных графиках отключения света.

Графики отключений света в Одесской области на 11 февраля

Графики отключений света на 11 февраля для 1-3 очередей в Одесской области

Графики отключений света на 11 февраля для 4-6 очередей в Одесской области

Графики отключений света в Днепропетровской области на 11 февраля

Графики отключений света на 11 февраля для 1-3 очередей в Днепропетровской области

Графики отключений света на 11 февраля для 4-6 очередей в Днепропетровской области

Графики отключений света в Киевской области на 11 февраля

Графики отключений света на 11 февраля для 1-3 очередей в Киевской области

Графики отключений света на 11 февраля для 4-6 очередей в Киевской области

Между тем народный депутат Марьяна Безуглая сфотографировала люстру на потолке Верховной Рады во время пленарного заседания. Она критически отметила, что лампочки были включены "на полную".

В Министерстве энергетики Украины 7 февраля рассказывали, что в Киеве свет дают на 1-2 часа в сутки, поскольку вызванный российскими ударами дефицит электроэнергии крайне трудно перекрыть.