Графіки відключень світла на 11 лютого: де будуть найсуворіші обмеження

ДТЕК опублікував графіки відключень світла на 11 лютого для Дніпропетровської, Київської та Одеської областей. В самій Одесі ще діють екстренні відключення адже росіяни знов атакували енергетичний об'єкт в області.

У ДТЕК опублікували графіки відключень світла для Київської та Дніпропетровської областей. Також є графіки для Одеської області, але енергетики нагадали, що графіки діють лише там, де дозволяє стан мережі. Одночасно в області велика кількість аварій через негоду, також ЗС РФ знов атакували енергетичний об'єкт ДТЕК.

"Через сильні морози транспорт часто не може дістатися до об’єктів, що потребують ремонту, тож енергетикам доводиться йти пішки. Усе це значно ускладнює роботу. Але попри холод і небезпеку обстрілів ми продовжуємо робити все можливе, щоб тримати світло", - повідомили у ДТЕК.

Київ із 8 лютого перебуває на тимчасових графіках відключення світла.

Відео дня

Графіки відключень світла в Одеській області на 11 лютого

Графіки відключень світла на 11 лютого для 1–3 черг у Одеській області

Графіки відключень світла на 11 лютого для 4–6 черг у Одеській області

Графіки відключень світла в Дніпропетровській області на 11 лютого

Графіки відключень світла на 11 лютого для 1–3 черг у Дніпропетровській області

Графіки відключень світла на 11 лютого для 4–6 черг у Дніпропетровській області

Графіки відключень світла в Київській області на 11 лютого

Графіки відключень світла на 11 лютого для 1–3 черг у Київській області

Графіки відключень світла на 11 лютого для 4–6 черг у Київській області

Тим часом народна депутатка Мар'яна Безугла сфотографувала люстру на стелі Верховної Ради під час пленарного засідання. Вона критично зауважила, що лампочки були увімкнені "на повну".

В Міністерстві енергетики України 7 лютого розповідали, що у Києві світло дають на 1-2 години на добу, оскільки спричинений російськими ударами дефіцит електроенергії вкрай важко перекрити.