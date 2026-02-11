Масштабный сбой в Glovo: сервис списывал тысячи гривен чаевых, что говорят в компании
Пользователи Glovo начали массово жаловаться в социальных сетях, что этот сервис доставки списывает с их карточек огромные суммы в качестве чаевых курьерам. В компании уже пообещали вернуть избыточно списанные средства в полном объеме.
Днем 11 февраля пользователи Glovo по всей Украине начали массово жаловаться, что за отношение списывает тысячи гривен на чаевые курьеру. Фокус разбирался, что произошло.
Так, пользовательница Threads bagatogranna_ опубликовала сообщение со скриншотом заказа, на котором видно, что приложение списало 5175 гривен.
Зато на ее жалобу поддержка Glovo вернула только 1171,44 грн, и объяснила, что остальную сумму "технически не могут" вернуть.
Скандал набрал обороты, потому что у кого-то списали более 10 тысяч гривен за заказ в 900 гривен.
После поста девушки, у нее в комментариях начали писать, что такое произошло в разных городах Украины: списывались разные суммы, повезло тем, у кого на счету было недостаточно средств.
Также отписался курьер Glovo, который отметил, что хотя деньги списывались, как "чаевые", курьеры их не получили: "Работаю курьером в Глово. Это был баг. Мне самому приходили чаевые на 2700. Но когда закрыл заказ как выполненный, то этих чаевых не было. Пофиксили быстро".
Автор обратилась в поддержку, там предложили вернуть средства на бонусный счет Glovo. Также она рассказала, что сначала списали правильную сумму за заказ, а списание за чаевые появились уже через час.
Кто-то вообще сразу обратился в банк, с карточек которого было списание и там пообещали разобраться.
Реакция компании Glovo на списание "чаевых"
Glovo официально прокомментировала ситуацию на своих страницах в соцсетях. Компания сказала, что исправила технический сбой и вернет средства всем пострадавшим.
"Уважаемые клиенты! Зафиксирован технический сбой в работе платформы, из-за которого у части пользователей в разных странах была некорректно списана сумма чаевых для курьеров. Мы искренне извиняемся за эту ситуацию и понимаем ваше возмущение. Наши технические специалисты уже устранили эту ошибку. Все избыточно списанные средства будут возвращены пользователям в полном объеме", — говорится в заявлении. Также в компании пообещали сообщить о полном разрешении ситуации и завершении процесса возврата средств.
В комментарии журналистам ИА "Днепр Оперативный" в пресс-службе компании Glovo в Украине сообщили, что проблема возникла не только в Украине: из-за ошибки в работе платформы у части пользователей в разных странах присутствия сервиса некорректно списали суммы чаевых для курьеров. Технические специалисты уже устранили проблему.
Напомним, в начале февраля произошел сбой в работе чат-бота с искусственным интеллектом (ИИ) ChatGPT от компании OpenAI. Жалобы на работу платформы начали поступать от пользователей со всего мира.
А в конце 2025 года произошел сбой в работе поезда Eurostar в тоннеле под Ла-Маншем. Пассажиры сидели в темных вагонах с неработающими туалетами и без отопления по 10 часов, а затем пешком шли через тоннель.