Масштабный сбой в Glovo: сервис списывал тысячи гривен чаевых, что говорят в компании

Пользователи Glovo начали массово жаловаться в социальных сетях, что этот сервис доставки списывает с их карточек огромные суммы в качестве чаевых курьерам. В компании уже пообещали вернуть избыточно списанные средства в полном объеме.

Днем 11 февраля пользователи Glovo по всей Украине начали массово жаловаться, что за отношение списывает тысячи гривен на чаевые курьеру. Фокус разбирался, что произошло.

Так, пользовательница Threads bagatogranna_ опубликовала сообщение со скриншотом заказа, на котором видно, что приложение списало 5175 гривен.

Девушка показала скриншот, где с нее сняли кучу денег на "чаевые" Фото: Скриншот

Зато на ее жалобу поддержка Glovo вернула только 1171,44 грн, и объяснила, что остальную сумму "технически не могут" вернуть.

Фото: Скриншот Фото: Скриншот Фото: Скриншот

Скандал набрал обороты, потому что у кого-то списали более 10 тысяч гривен за заказ в 900 гривен.

Фото: Скриншот

После поста девушки, у нее в комментариях начали писать, что такое произошло в разных городах Украины: списывались разные суммы, повезло тем, у кого на счету было недостаточно средств.

Кому-то повезло, потому что просто не хватило средств Фото: Скриншот

Также отписался курьер Glovo, который отметил, что хотя деньги списывались, как "чаевые", курьеры их не получили: "Работаю курьером в Глово. Это был баг. Мне самому приходили чаевые на 2700. Но когда закрыл заказ как выполненный, то этих чаевых не было. Пофиксили быстро".

Курьер Glovo объяснил, что гигантские чаевые они не получили Фото: Скриншот

Автор обратилась в поддержку, там предложили вернуть средства на бонусный счет Glovo. Также она рассказала, что сначала списали правильную сумму за заказ, а списание за чаевые появились уже через час.

Кто-то вообще сразу обратился в банк, с карточек которого было списание и там пообещали разобраться.

Некоторые пользователи обратились сразу в банки Фото: Скриншот

Реакция компании Glovo на списание "чаевых"

Glovo официально прокомментировала ситуацию на своих страницах в соцсетях. Компания сказала, что исправила технический сбой и вернет средства всем пострадавшим.

В Glovo заявили, что вернут все средства Фото: Скриншот

"Уважаемые клиенты! Зафиксирован технический сбой в работе платформы, из-за которого у части пользователей в разных странах была некорректно списана сумма чаевых для курьеров. Мы искренне извиняемся за эту ситуацию и понимаем ваше возмущение. Наши технические специалисты уже устранили эту ошибку. Все избыточно списанные средства будут возвращены пользователям в полном объеме", — говорится в заявлении. Также в компании пообещали сообщить о полном разрешении ситуации и завершении процесса возврата средств.

В комментарии журналистам ИА "Днепр Оперативный" в пресс-службе компании Glovo в Украине сообщили, что проблема возникла не только в Украине: из-за ошибки в работе платформы у части пользователей в разных странах присутствия сервиса некорректно списали суммы чаевых для курьеров. Технические специалисты уже устранили проблему.

