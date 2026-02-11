Масштабний збій у Glovo: сервіс списував тисячі гривень чайових, що кажуть в компанії

Користувачі Glovo почали масово скаржитися у соціальних мережах, що цей сервіс доставки списує з їх карток величезні суми як чайові кур'єрам. В компанії вже пообіцяли повернути надлишково списані кошти у повному обсязі.

Вдень 11 лютого користувачі Glovo по всій Україні почали масово скаржитись, що за стосунок списує тисячі гривень на чайові кур'єру. Фокус розбирався, що сталось.

Так, користувачка Threads bagatogranna_ опублікувала допис зі скриншотом замовлення, на якому видно, що застосунок списав 5175 гривень.

Дівчина показала скріншот, де з неї зняли купу грошей на "чайові" Фото: Скріншот

Натомість на її скаргу підтримка Glovo повернула лише 1171,44 грн, та пояснила, що решту суми "технічно не можуть" повернути.

Фото: Скріншот Фото: Скріншот Фото: Скріншот

Скандал набув обертів, бо у когось списали понад 10 тисяч гривень за замовлення в 900 гривень.

Фото: Скріншот

Після посту дівчини, у неї в коментарях почали писати, що таке сталось у різних містах України: списувались різні суми, пощастило тим, у кого на рахунку було недостатньо коштів.

Відео дня

Комусь пощастило, бо просто не вистачило коштів Фото: Скріншот

Також відписався кур'єр Glovo, який зазначив, що хоча гроші списувались, як "чайові", кур'єри їх не отримали: "Працюю кур'єром в Глово. Це був баг. Мені самому приходили чайові на 2700. Але коли закрив замовлення як виконане, то цих чайових не було. Пофіксили швидко".

Кур'єр Glovo пояснив, що гігантські чайові вони не отримали Фото: Скріншот

Авторка звернулась до підтримки, там запропонували повернути кошти на бонусний рахунок Glovo. Також вона розповіла, що спочатку списали правильну суму за замовлення, а списання за чайові з'явилися вже через годину.

Хтось взагалі одразу звернувся до банку, з карток якої було списання і там пообіцяли розібратись.

Деякі користувачі звернулись одразу до банків Фото: Скріншот

Реакція компанії Glovo на списання "чайових"

Glovo офіційно прокоментувала ситуацію на своїх сторінках у соцмережах. Компанія сказала, що виправила технічний збій і поверне кошти всім постраждалим.

У Glovo заявили, що повернуть всі кошти Фото: Скріншот

"Шановні клієнти! Зафіксовано технічний збій у роботі платформи, через який у частини користувачів в різних країнах було некоректно списано суму чайових для кур’єрів. Ми щиро перепрошуємо за цю ситуацію та розуміємо ваше обурення. Наші технічні спеціалісти вже усунули цю помилку. Усі надлишково списані кошти будуть повернуті користувачам у повному обсязі", — сказано у заяві. Також у компанії пообіцяли повідомити про повне вирішення ситуації та завершення процесу повернення коштів.

У коментарі журналістам ІА "Дніпро Оперативний" у пресслужбі компанії Glovo в Україні повідомили, що проблема виникла не тільки в Україні: через помилку в роботі платформи в частини користувачів у різних країнах присутності сервісу некоректно списали суми чайових для кур’єрів. Технічні спеціалісти вже усунули проблему.

Нагадаємо, на початку лютого стався збій у роботі чат-бота зі штучним інтелектом (ШІ) ChatGPT від компанії OpenAI. Скарги на роботу платформи почали надходити від користувачів з усього світу.

А наприкінці 2025 року стався збій у роботі потяга Eurostar в тунелі під Ла-Маншем. Пасажири сиділи в темних вагонах із непрацюючими туалетами та без опалення по 10 годин, а потім пішки йшли через тунель.