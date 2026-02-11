Новая жизнь после эвакуации: правительство утвердило механизм займов для обустройства на новом месте

Кабинет Министров введет механизм финансовой поддержки для украинцев, которые вынуждены сменить место жительства из-за чрезвычайных ситуаций, а именно беспроцентных займов.

"Задача государства — помочь людям быстрее вернуться к нормальной жизни и обеспечить бытовую стабильность для семьи", — сообщила премьер Юлия Свириденко и объяснила, что правительство запускает механизм беспроцентных займов для людей, которые вынужденно переезжают на новое место жительства из-за чрезвычайных ситуаций — для обустройства на новом месте.

Механизм предусматривает одноразовый беспроцентный заем:

до 50 минимальных заработных плат на семью (около 430 тыс. грн);

срок возврата — до 15 лет;

проценты банкам компенсирует государство — для получателей займ без начислений.

Средства можно потратить на имущество, предметы домашнего обихода и оборудование, необходимые для надлежащих бытовых условий в новом доме.

Відео дня

Чтобы воспользоваться поддержкой, одному из совершеннолетних членов семьи нужно будет обратиться с заявлением и справкой о признании пострадавшим в орган местной власти по месту нового проживания после эвакуации.

После рассмотрения документов и согласования средства выплачивает уполномоченный банк, определенный по результатам конкурса.

"Программа будет действовать для всех чрезвычайных ситуаций, предусмотренных законодательством, и обеспечит пострадавшим финансовый ресурс для быстрого обустройства на новом месте. Вынужденный переезд не должен означать потерю жизненной опоры", — написала Свириденко.

МВД в ближайшее время опубликует подробные разъяснения относительно порядка обращения и перечня документов.

Напомним, 4 февраля Юлия Свириденко заявила, что поручила проследить за перерасчетом коммунальных платежей для людей, у которых из-за российских обстрелов не было воды или отопления. По ее словам, украинцы должны платить только за фактически предоставленные услуги.

А юрист АО "ВИННЕР ПАРТНЕРС" Марина Камилова в комментарии Фокусу также говорила, что можно не платить за коммуналку, если услуги фактически не были предоставлены, однако отмечала, что перерасчет не происходит автоматически, и потребитель должен обратиться с заявлением к управляющему дома, ОСМД или поставщику услуг.