Нове життя після евакуації: уряд затвердив механізм позик для облаштування на новому місці

Кабінет Міністрів введе механізм фінансової підтримки для українців, які змушені змінити місце проживання через надзвичайні ситуації, а саме безвідсоткових позик.

"Завдання держави — допомогти людям швидше повернутися до нормального життя та забезпечити побутову стабільність для родини", - повідомила прем'єрка Юлія Свириденко та пояснила, що уряд запускає механізм безвідсоткових позик для людей, які вимушено переїжджають на нове місце проживання через надзвичайні ситуації — для облаштування на новому місці.

Механізм передбачає одноразову безвідсоткову позику:

до 50 мінімальних заробітних плат на сім’ю (близько 430 тис. грн);

строк повернення — до 15 років;

відсотки банкам компенсує держава — для отримувачів позика без нарахувань.

Кошти можна витратити на майно, предмети домашнього вжитку та обладнання, необхідні для належних побутових умов у новій оселі.

Відео дня

Щоб скористатися підтримкою, одному із повнолітніх членів сім’ї потрібно буде звернутися із заявою та довідкою про визнання постраждалим до органу місцевої влади за місцем нового проживання після евакуації.

Після розгляду документів та погодження кошти виплачує уповноважений банк, визначений за результатом конкурсу.

"Програма діятиме для всіх надзвичайних ситуацій, передбачених законодавством, і забезпечить постраждалим фінансовий ресурс для швидкого облаштування на новому місці. Вимушений переїзд не повинен означати втрату життєвої опори", - написала Свириденко.

МВС найближчим часом опублікує детальні роз’яснення щодо порядку звернення та переліку документів.

Нагадаємо, 4 лютого Юлія Свириденко заявила, що доручила простежити за перерахунком комунальних платежів для людей, у яких через російські обстріли не було води чи опалення. За її словами, українці мають платити лише за фактично надані послуги.

А юристка АО "ВІННЕР ПАРТНЕРС" Марина Камілова у коментарі Фокусу також казала, що можна не платити за комуналку, якщо послуги фактично не було надано, проте зазначала, що перерахунок не відбувається автоматично, і споживач має звернутися з заявою до управителя будинку, ОСББ або постачальника послуг.