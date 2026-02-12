В Одессе 300 тысяч человек остались без света и воды после обстрела РФ, — Кулеба

В Одессе без электроэнергии и водоснабжения остались почти 300 000 человек после российской атаки в ночь на четверг, сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба. Он добавил, что около 200 зданий в городе остались без отопления.

Россия снова целенаправленно била по гражданской и энергетической инфраструктуре Украины, указал Алексей Кулеба в своем Facebook. Под массированные удары врага попали, в частности, Киев, Одесская область, Днепр и Сумщина. В Одессе из-за обесточивания люди остались без водоснабжения и тепла. В городе продолжаются работы по запуску инфраструктурных систем, и привлекаются резервные источники питания там, где это возможно.

"В Киеве целью врага снова стали теплогенерирующие объекты. В результате этой атаки теплоснабжение приостановлено для около 2600 жилых домов в нескольких районах города. Еще 1100 домов остаются без тепла из-за предыдущих массированных обстрелов и повреждения Дарницкой ТЭЦ. Водоснабжение и водоотведение работают", — отметил Кулеба.

Відео дня

Министр также сообщил, что в Днепре в результате массированной атаки РФ отсутствует теплоснабжение для 10 тысяч абонентов. Сейчас в городе происходит запуск альтернативного источника снабжения тепловой энергией. А для учреждений социальной сферы запускаются блочно-модульные котельные.

"На местах работают энергетики, спасатели, коммунальные службы. Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть людям тепло и воду. Это очередная попытка оставить украинцев без базовых услуг посреди зимы. Но восстановление продолжается непрерывно", — добавил Кулеба.

Напомним, что в ночь на 12 февраля РФ ударила по Украине 24 баллистическими ракетами "Искандер-М" и 219 дронами различных типов. Система ПВО ликвидировала часть вражеских ракет и дронов, но произошло 28 попаданий. Среди пострадавших регионов — Киев, Одесса и Днепр.

Ранее мы также информировали, что в ночь на 4 февраля войска РФ осуществили массированную атаку на украинские города с применением дронов и ракет. Главным направлением удара стала Одесса. По городу запустили десятки беспилотников, известно об обстрелах гражданской инфраструктуры.