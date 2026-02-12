В Одесі 300 тисяч людей залишилися без світла та води після обстрілу РФ, — Кулеба

В Одесі без електроенергії та водопостачання залишилися майже 300 000 людей після російської атаки в ніч на четвер, повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. Він додав, що близько 200 будівель у місті залишилися без опалення.

Росія знову цілеспрямовано била по цивільній та енергетичній інфраструктурі України, вказав Олексій Кулеба у своєму Facebook. Під масовані удари ворога потрапили, зокрема, Київ, Одещина, Дніпро та Сумщина. В Одесі через знеструмлення люди залишились без водопостачання та тепла. У місті тривають роботи із запуску інфраструктурних систем, та залучаються резервні джерела живлення там, де це можливо.

"В Києві ціллю ворога знову стали теплогенеруючі об’єкти. Внаслідок цієї атаки теплопостачання призупинено для близько 2600 житлових будинків у кількох районах міста. Ще 1100 будинків залишаються без тепла через попередні масовані обстріли та пошкодження Дарницької ТЕЦ. Водопостачання та водовідведення працюють", – зазначив Кулеба.

Відео дня

Міністр також повідомив, що у Дніпрі в результаті масованої атаки РФ відсутнє теплопостачання для 10 тисяч абонентів. Наразі у місті відбувається запуск альтернативного джерела постачання теплова. А для закладів соціальної сфери запускаються блочно-модульні котельні.

"На місцях працюють енергетики, рятувальники, комунальні служби. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути людям тепло і воду. Це чергова спроба залишити українців без базових послуг посеред зими. Але відновлення триває безперервно", – додав Кулеба.

Нагадаємо, що в ніч на 12 лютого РФ вдарила по Україні 24 балістичними ракетами "Искандер-М" та 219 дронами різних типів. Система ППО ліквідувала частину ворожих ракет та дронів, але сталось 28 влучань. Серед постраждалих регіонів — Київ, Одеса та Дніпро.

Раніше ми також інформували, що у ніч на 4 лютого війська РФ здійснили масовану атаку на українські міста із застосуванням дронів та ракет. Головним напрямком удару стала Одеса. По місту запустили десятки безпілотників, відомо про обстріли цивільної інфраструктури.