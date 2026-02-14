Графики отключений света на 14 февраля: у кого не будет электричества более 16 часов

Сегодня, 14 февраля, во всех областях Украины будут продолжать действовать графики почасовых отключений света. Электричества местами не будет более 16 часов.

Для промышленных потребителей продолжаются графики ограничений мощности: они коснутся также всех регионов Украины. В ДТЭК определили, сколько не будет электричества в Днепропетровской и Киевской областях.

Зато в "Укрэнерго" объяснили, что причинами ограничений остаются последствия атак россиян по энергетике страны. За актуальными графиками отключений там советуют следить в официальных каналах и на сайтах облэнерго по отдельным регионам и адресам.

Графики отключений света в Днепропетровской области на 14 февраля

ДТЭК | график отключения света для 1-3 очередей в Днепропетровской области на 14 февраля

ДТЭК | график отключения света для 4-6 очередей в Днепропетровской области на 14 февраля

Графики отключений света в Киевской области на 14 февраля

ДТЭК | график отключения света для 1-3 очередей в Киевской области на 14 февраля

ДТЭК | график отключения света для 4-6 очередей в Киевской области на 14 февраля

Отключение света в Киеве 14 февраля

Из-за сложной ситуации в энергетике в Киеве предыдущие графики отключений и очереди не будут действовать. В субботу, 14 февраля, в столице вводятся, как и в прошлые дни, индивидуальные графики включений.

Эти графики доступны на сайте, в чат-боте "ДТЭК Киевские электросети" и у партнеров мобильного приложения "Киев Цифровой" индивидуально по каждому адресу, как говорится на сайте компании. Там можно увидеть время и объем ограничений по каждому адресу.

Отключение света в Одесской области 14 февраля в Одесской области

В ДТЭК не смогли спрогнозировать, сколько без света в субботу будут сидеть жители Одесской области. В ночь на 13 февраля враг совершил очередную атаку на регион, нанеся серьезные разрушения объектам энергетической инфраструктуры. Ремонт, как сообщили энергетики, потребует длительного времени.

Напомним, 13 февраля министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что Украина ищет ТЭС и ТЭЦ в Восточной Европе.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига также 13 февраля сообщил, что Китай предоставит Украине гуманитарную энергетическую помощь.