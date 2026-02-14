Графіки відключень світла на 14 лютого: у кого не буде електрики понад 16 годин

Сьогодні, 14 лютого, по всіх областях України продовжуватимуть діяти графіки погодинних відключень світла. Електрики подекуди не буде понад 16 годин.

Для промислових споживачів натомість продовжуються графіки обмежень потужності: вони торкнуться також усіх регіонів України. У ДТЕК визначили, скільки не буде електрики у Дніпропетровській та Київській областях.

Натомість в "Укренерго" пояснили, що причинами обмежень залишаються наслідки атак росіян по енергетиці країни. За актуальними графіками відключень там радять стежити в офіційних каналах та на сайтах обленерго за окремим регіонами та адресами.

Графіки відключень світла у Дніпропетровській області на 14 лютого

ДТЕК | графік відключення світла для 1-3 черг у Дніпропетровській області на 14 лютого

ДТЕК | графік відключення світла для 4-6 черг у Дніпропетровській області на 14 лютого

Графіки відключень світла у Київській області на 14 лютого

ДТЕК | графік відключення світла для 1-3 черг у Київській області на 14 лютого

ДТЕК | графік відключення світла для 4-6 черг у Київській області на 14 лютого

Відключення світла у Києві 14 лютого

Через складну ситуацію в енергетиці у Києві попередні графіки відключень та черги не діятимуть. У суботу, 14 лютого, у столиці запроваджуються, як і у минулі дні, індивідуальні графіки включень.

Ці графіки доступні на сайті, у чат-боті "ДТЕК Київські електромережі" та у партнерів мобільного застосунку "Київ Цифровий" індивідуально за кожною адресою, як йдеться на сайті компанії. Там можна побачити час та обсяг обмежень за кожною адресою.

Відключення світла в Одеській області 14 лютого

У ДТЕК не змогли спрогнозувати, скільки без світла у суботу сидітимуть мешканці Одещини. У ніч на 13 лютого ворог здійснив чергову атаку на регіон, завдавши серйозних руйнувань об'єктам енергетичної інфраструктури. Ремонт, як повідомили енергетики, потребуватиме тривалого часу.

Нагадаємо, 13 лютого міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що Україна шукає ТЕС та ТЕЦ у Східній Європі.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга також 13 лютого повідомив, що Китай надасть Україні гуманітарну енергетичну допомогу.