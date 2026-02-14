Графики отключений света на 15 февраля: у кого будут выключать электроэнергию в воскресенье

В воскресенье, 15 февраля, в большинстве регионов Украины будут действовать графики отключений света. Для некоторых потребителей будут применяться экстренные отключения электроэнергии.

В большинстве областей Украины в течение всех суток 15 февраля будут применяться графики почасовых отключений, сообщили в "Укрэнерго".

Для промышленных потребителей в свою очередь будут действовать графики ограничения мощности.

Графики отключения света в Днепропетровской области на 15 февраля

Компания ДТЭК "Днепровские электросети" сообщила, что 15 февраля будут действовать стабилизационные отключения света. Актуальный график ДТЭК можно проверить по ссылке

Графики отключения света в Киевской области на 15 февраля

В части Бориспольского и Броварского районов будут действовать экстренные отключения. В остальной области введены стабилизационные отключения. График ДТЭК для Киевской области можно проверить по ссылке.

Графики отключения света в Киеве 15 февраля

В Киеве из-за сложной ситуации в энергетике графики отключений и привычные очереди не будут действовать. В воскресенье, 15 февраля, в столице продолжают действовать индивидуальные графики включений света.

Відео дня

Указанные графики доступны на официальном сайте компании, в чат-боте "ДТЭК Киевские электросети" и у партнеров мобильного приложения "Киев Цифровой" индивидуально по каждому адресу, как говорится на сайте компании. Там можно увидеть время и объем ограничений для каждого потребителя.

Графики отключения света в Одесской области 15 февраля

Стабилизационные отключения света будут действовать только в части Одесской области. В Одессе, части Одесского района и в отдельных районных центрах будут применяться экстренные отключения. График ДТЭК для Одесской области можно проверить по ссылке.

Напомним, гендиректор YASNO Сергей Коваленко рассказал, когда графики отключений станут "мягче". Ждать, как оказалось, осталось недолго.

Энергоэксперт Александр Харченко в свою очередь считает, что киевлянам будут выключать свет по графикам как минимум еще 3 года, даже если РФ вдруг прекратит войну и начнет выплачивать репарации.