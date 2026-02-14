Графіки відключень світла на 15 лютого: у кого вимикатимуть електроенергію у неділю

У неділю, 15 лютого, у більшості регіонів України діятимуть графіки відключень світла. Для деяких споживачів застосовуватимуться екстрені відключення електроенергії.

У більшості областей України протягом всієї доби 15 лютого будуть застосовуватись графіки погодинних відключень, повідомили в "Укренерго".

Для промислових споживачів натомість діятимуть графіки обмеження потужності.

Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 15 лютого

Компанія ДТЕК "Дніпровські електромережі" повідомила, що 15 лютого діятимуть стабілізаційні відключення світла. Актуальний графік ДТЕК можна перевірити за посиланням

Графіки відключення світла у Київській області на 15 лютого

В частині Бориспільського та Броварського районів діятимуть екстрені відключення. В решті області запроваджено стабілізаційні відключення. Графік ДТЕК для Київської області можна перевірити за посиланням.

Графіки відключення світла у Києві 15 лютого

У Києві через складну ситуацію в енергетиці графіки відключень та звичні черги не діятимуть. У неділю, 15 лютого, у столиці продовжують діяти індивідуальні графіки включень світла.

Зазначені графіки доступні на офіційному сайті компанії, у чат-боті "ДТЕК Київські електромережі" та у партнерів мобільного застосунку "Київ Цифровий" індивідуально за кожною адресою, як йдеться на сайті компанії. Там можна побачити час та обсяг обмежень за для кожного споживача.

Графіки відключення світла в Одеській області 15 лютого

Стабілізаційні відключення світла діятимуть лише в частині Одеської області. В Одесі, частині Одеського району та в окремих районних центрах застосовуватимуться екстрені відключення. Графік ДТЕК для Одеської області можна перевірити за посиланням.

Нагадаємо, гендиректор YASNO Сергій Коваленко розповів, коли графіки відключень стануть "м'якшими". Чекати, як виявилося, залишилося недовго.

Енергоексперт Олександр Харченко своєю чергою вважає, що киянам вимикатимуть світло за графіками щонайменше ще 3 роки, навіть якщо РФ раптом припинить війну та почне виплачувати репарації.