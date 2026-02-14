Выключают свет не по графику и почему не надо постоянно звонить в ДТЭК: объяснение YASNO

Генеральный директор компании YASNO Сергей Коваленко рассказал, по какому принципу отключают свет и почему не стоит звонить в ДТЭК по поводу любых вопросов по графикам.

Сейчас, в условиях обстрелов россиян и дефицита электроснабжения украинцы сталкиваются с ситуациями, когда графики отключений кажутся хаотичными, отключения продолжаются гораздо дольше, чем указывают энергетики. А на горячую линию дозвониться невозможно. Генеральный директор компании YASNO Сергей Коваленко дал ответы на популярные вопросы в интервью Bihus.Info.

Энергетики всегда стараются распределять электроэнергию сбалансировано для всех пользователей.

По его словам, звонить в ДТЭК и спрашивать, почему нет света, не стоит, ведь коллцентр получает тысячи заявок одновременно. Это при том, что большинство не могут дозвониться, а те, кто дозвонился, не могут сформулировать проблему.

Коваленко пояснил, что не стоит думать, что в ДТЭК могут дать ответы на все вопросы.

"Оператор в коллцентре физически не может знать, что происходит именно на вашей линии или в вашем доме. Поэтому правильный первый шаг — обратиться в свое ОСМД или ЖЭК и попросить местного электрика проверить внутридомовые сети", — пояснил генеральный директор YASNO.

Именно он может быстро определить, произошла ли авария в доме, или проблема извне в городской сети. Если это внутренняя поломка, ее ремонтируют на месте. Если же дом исправен, электрик оставляет профессиональную заявку через систему оператора сетей. Четко указывает, в чем причина. И аварийная бригада не будет тратить время на выяснение проблемы, а приедет и решит ее.

Что еще нужно знать:

Электроэнергию нельзя накопить на будущее.

Графики составляются с учетом прогноза потребления электроэнергии.

Энергетики стараются составлять сбалансированные графики для каждой из линий потребителей.

"Потому что света больше нет. Например, воду или газ, или другие коммунальные услуги можно как-то хранить. Если их не потреблять, они остаются в хранилищах. А, как это работает в сфере энергообеспечения. В общем, электроэнергии генерируется ровно столько, сколько необходимо на конкретную минуту и ровно столько, сколько потребляется", — сказал Коваленко.

В случае, если энергии не хватает и нет возможности физически ее передать, систему невозможно выключать и выключать каждые 20 минут. Такие "качели" просто выведут из строя всю сеть.

"Поэтому, сети пытаются понять и спрогнозировать дальнейшие потребности в энергообеспечении абонентов. Они пытаются составить для всех более-менее сбалансированные графики, чтобы в течение нескольких дней, условно было света у всех одинаково. То есть, попытаться достичь баланса потребления. Может быть так, что днем у всех не будет отключений четко по графику. Скорее всего есть определенные отклонения и сегодня у какой-то линии будет немного больше света, чем у другой. А на следующий день будет наоборот", — рассказал Коваленко.

Он пояснил, что в сложившихся условиях делать какие-то прогнозы он не может: "Мне бы хотелось сказать вам что-то приятное, хорошее, но вы же сами понимаете, в наших обстоятельствах прогнозировать невозможно", — пояснил Коваленко.

Напомним, Сергей Коваленко также рассказал, что весной графики отключения света должны быть более щадящими для потребителей.

Но с приходом тепла в Украину отключения света будут продолжаться, и они будут систематическими, поскольку ВС РФ повредили или полностью разрушили тепловые электростанции и подстанции.