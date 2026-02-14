Вимикають світло не за графіком і чому не треба постійно дзвонити в ДТЕК: пояснення YASNO

Генеральний директор компанії YASNO Сергій Коваленко розповів, за яким принципом відключають світло і чому не варто дзвонити в ДТЕК з приводу будь-яких питань по графікам.

Зараз, в умовах обстрілів росіян та дефіциту електропостачання українці стикаються з ситуаціями, коли графіки відключень здаються хаотичними, відключення тривають набагато довше, ніж вказують енергетики. А на гарячу лінію додзвонитись неможливо. Генеральний директор компанії YASNO Сергій Коваленко дав відповіді на популярні питання в інтерв'ю Bihus.Info.

Енергетики завжди намагаються розподіляти електроенергію збалансовано для всіх користувачів.

За його словами, дзвонити в ДТЕК і питати, чому нема світла, не варто, адже колцентр отримує тисячі заявок одночасно. Це при тому, що більшість не можуть додзвонитися, а ті, хто додзвонився, не можуть сформулювати проблему.

Коваленко пояснив, що не варто думати, що у ДТЕК можуть дати відповіді на всі питання.

"Оператор у колцентрі фізично не може знати, що відбувається саме на вашій лінії чи у вашому будинку. Тому правильний перший крок — звернутися до свого ОСББ або ЖЕКу і попросити місцевого електрика перевірити внутрішньобудинкові мережі", — пояснив генеральний директор YASNO.

Саме він може швидко визначити, чи сталася аварія у будинку, чи проблема ззовні у міській мережі. Якщо це внутрішня поломка, її ремонтують на місці. Якщо ж будинок справний, електрик залишає професійну заявку через систему оператора мереж. Чітко вказує, в чому причина. І аварійна бригада не витрачатиме час на з'ясування проблеми, а приїде і вирішить її.

Що ще треба знати:

Електроенергію не можна накопичити на майбутнє.

Графіки складаються з урахуванням прогнозу споживання електроенергії.

Енергетики намагаються складати збалансовані графіки для кожної з ліній споживачів.

"Тому що світла більше немає. Наприклад, воду чи газ, або інші комунальні послуги можна якось зберігати. Якщо їх не споживати, вони залишаються у сховищах. А, як це працює у сфері енергозабезпечення. Загалом, електроенергії генерується рівно стільки, скільки необхідно на конкретну хвилину і рівно стільки, скільки споживається", — сказав Коваленко.

У випадку, якщо енергії не вистачає і немає можливості фізично її передати, систему неможливо вимикати і вимикати кожні 20 хвилин. Такі "гойдалки" просто виведуть з ладу всю мережу.

"Тому, мережі намагаються зрозуміти та спрогнозувати подальші потреби в енергозабезпеченні абонентів. Вони намагаються скласти для всіх більш-менш збалансовані графіки, щоб впродовж кількох днів, умовно було світла у всіх однаково. Тобто, спробувати досягнути балансу споживання. Може бути так, що вдень у всіх не буде відключень чітко за графіком. Скоріше всього є певні відхилення і сьогодні у якоїсь лінії буде трішки більше світла, ніж в іншої. А на наступний день буде навпаки", — розповів Коваленко.

Він пояснив, що в умовах, що склались, робити якісь прогнози він не може: "Мені б хотілося сказати вам щось приємне, хороше, але ви ж самі розумієте, у наших обставинах прогнозувати неможливо", — пояснив Коваленко.

Нагадаємо, Сергій Коваленко також розповів, що навесні графіки відключення світла мають бути більш щадними для споживачів.

Але із приходом тепла в Україну відключення світла триватимуть, і вони будуть систематичними, оскільки ЗС РФ пошкодили або повністю зруйнували теплові електростанції та підстанції.