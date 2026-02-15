Киев находится "на грани катастрофы" из-за обстрелов РФ объектов инфраструктуры, — Кличко

Городской голова Киева Виталий Кличко заявил, что сейчас столица Украины находится на грани катастрофы из-за повреждения инфраструктуры от атак РФ. Политик убежден, что главной задачей России является полное уничтожение Украины.

Политик убежден, что именно поэтому враг осуществляет постоянные атаки на энергетические объекты во многих городах Украины. Об этом он рассказал в интервью Financial Times.

По словам городского головы Киева, сейчас вопрос о существовании Украины "остается открытым" и выживем ли "мы как независимая страна или нет". Он добавляет, что цель РФ заключается в полном уничтожении Украины.

"Если вы хотите кого-то убить, вы стреляете в сердце", — сказал Кличко, говорят об атаках ВС РФ на украинские города.

Политик указывает, что после массированных атак россиян на энергетику столицы, европейские партнеры передали Украине, в частности Киеву, электрогенераторы и гуманитарную помощь. Сейчас в столице развернуто более 1500 пунктов несокрушимости из-за длительного отсутствия тепла и света.

В то же время городской голова признал, что у него действительно присутствует конфликт с действующим главой государства Владимиром Зеленским, который тянется еще со времен до начала полномасштабной войны. По словам Кличко, несмотря на критику президента относительно слабой подготовки столицы к зиме, все коммунальные службы работают в круглосуточном режиме.

"В ответ на претензии главы государства, Кличко заявил, что все экстренные службы работают круглосуточно, чтобы восстановить подачу тепла и света. Он добавляет, что ремонт многих поврежденных объектов иногда приходится начать "с нуля", — говорится в материале.

Кличко также призывает Зеленского "воздержаться от противостояния" на то время, пока продолжаются боевые действия. Экс-чемпион мира по боксу убежден, что только "единство внутри страны" является ключом к свободе и миру.

"Мэр столицы также выступает против проведения президентских выборов в стране. По его мнению, это невозможно, потому что стороны не соблюдают режим прекращения огня, а в Украины — нет гарантий безопасности", — добавляют журналисты.

Ранее Фокус сообщал о том, когда восстановят работу ТЭЦ на Дарнице после обстрелов РФ. По словам Кличко, характер повреждений потребует не менее двух месяцев работы при условии отсутствия новых обстрелов.

Впоследствии Кличко объяснил, зачем призвал киевлян выезжать из города. По его словам, он не стремится нагнетать панику, а скорее пытается подготовить людей к потенциально сложным сценариям развития событий.