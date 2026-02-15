Київ перебуває "на межі катастрофи" через обстріли РФ об'єктів інфраструктури, — Кличко

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що наразі столиця України перебуває на межі катастрофи через пошкодження інфраструктури від атак РФ. Політик переконаний, що головною задачею Росії є повне знищення України.

Політик переконаний, що саме тому ворог здійснює постійні атаки на енергетичні об'єкти в багатьох містах України. Про це він розповів у інтерв'ю Financial Times.

За словами міського голови Києва, наразі питання про існування України "залишається відкритим" і чи виживемо "ми як незалежна країна чи ні". Він додає, що ціль РФ полягає в повному знищенні України.

"Якщо ви хочете когось вбити, ви стріляєте в серце", — сказав Кличко, говорячи про атаки ЗС РФ на українські міста.

Політик вказує, що після масованих атак росіян на енергетику столиці, європейські партнери передали України, зокрема Києву, електрогенератори та гуманітарну допомогу. Наразі в столиці розгорнуто понад 1500 пунктів Незламності через тривалу відсутність тепла та світла.

Водночас міський голова визнав, що в нього справді присутній конфлікт з чинним главою держави Володимиром Зеленським, який тягнеться ще з часів до початку повномасштабної війни. За словами Кличка, попри критику президента щодо слабкої підготовки столиці до зими, всі комунальні служби працюють в цілодобовому режимі.

"У відповідь на претензії глави держави, Кличко заявив, що всі екстренні служби працюють цілодобово, аби відновити постачання тепла та світла. Він додає, що ремонт багатьох пошкоджених об'єктів інколи доводиться почати "з нуля", — йдеться в матеріалі.

Кличко також закликає Зеленського "утриматися від протистояння" на той час, поки тривають бойові дії. Ексчемпіон світу з боксу переконаний, що тільки "єдність всередині країни" є ключем до свободи та миру.

"Мер столиці також виступає проти проведення президентських виборів у країні. На його думку, це неможливо, бо сторони не дотримуються режиму припинення вогню, а в України — немає гарантій безпеки", — додають журналісти.

