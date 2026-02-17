Энергокредиты для владельцев частных домов: что известно о новой программе Кабмина

На фоне постоянных ударов ВС РФ по энергетике и целенаправленном разрушении энергоинфраструктуры Кабинет министров анонсировал запуск программы поддержки энергетической автономности для многоквартирных и частных домов.

Поддержка населения — цель программы энергокредитования, разработанной правительством, которая предусматривает "нулевые" кредиты на оборудование для автономного электропитания жилья, которые можно оформить в одном из банков-партнеров. Государство компенсирует до 30% тела кредита в зависимости от комплектации, сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Программа выдачи энергокредитов стартует с 18 февраля 2026 года.

Энергокредит 0%: что он собой представляет

Это кредит со ставкой от 0% до 7% годовых в банке-партнере государственной программы "Доступные кредиты 5–7–9%".

Владельцы частных домов, частей дома и таунхаусов могут оформить энергокредит в 43 банках-партнерах программы на сумму до 480 тысяч на срок от трех до 10 лет.

Поддержка предоставляется на дизельные, бензиновые и газовые генераторы, аккумуляторы, солнечные электростанции в составе автономной системы.

В рамках программы государство единовременно компенсирует от 20% до 30% тела кредита в зависимости от состава оборудования.⁠

Ставка энергокредита:

до 1 года — 0%;

до 2 лет — 5%;

до 3 лет — 7%;

более 3 лет — по ставке банка.

По одному адресу выдается только один кредит.

Поддержка населения: какую часть энергокредита компенсирует государство

генератор — 20% тела кредита

генератор + аккумулятор — 25% тела кредита

СЭС + генератор + аккумулятор — 30% тела кредита

Кредит также покрывает вспомогательное оборудование и работы, необходимые для запуска.

Какие требования к претенденту на кредит

дом на момент кредитования должен быть жилым, то есть в нем постоянно проживают;

один кредит выдается на одно домохозяйство (1 адрес, 1 лицевой счет при наличии);

заемщик проходит банковский скоринг (платежеспособность, кредитная история).

Как подать заявку на получение кредита

выбрать банк-партнер, который является участником программы "Доступные кредиты 5–7–9%", обратиться в него;

подать заявку на кредит. Отправить ее в выбранный банк с указанием оборудования, которое планируется приобрести. Список документов и подробные условия зависят от внутренних процедур банка.

пройти оценку банка. Он проверяет соответствие заявки критериям программы и принимает решение.

получить кредит. Банк перечисляет денежные средства поставщикам оборудования. Оплата производится безналично. Окончательное решение о предоставлении кредита принимает банк. Список документов и подробные условия зависят от внутренних процедур банка.

получить компенсацию. После подтверждения покупки и ввода оборудования в эксплуатацию государство единовременно компенсирует часть тела кредита.

