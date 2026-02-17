Энергокредиты для владельцев частных домов: что известно о новой программе Кабмина
На фоне постоянных ударов ВС РФ по энергетике и целенаправленном разрушении энергоинфраструктуры Кабинет министров анонсировал запуск программы поддержки энергетической автономности для многоквартирных и частных домов.
Поддержка населения — цель программы энергокредитования, разработанной правительством, которая предусматривает "нулевые" кредиты на оборудование для автономного электропитания жилья, которые можно оформить в одном из банков-партнеров. Государство компенсирует до 30% тела кредита в зависимости от комплектации, сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
Программа выдачи энергокредитов стартует с 18 февраля 2026 года.
Энергокредит 0%: что он собой представляет
Это кредит со ставкой от 0% до 7% годовых в банке-партнере государственной программы "Доступные кредиты 5–7–9%".
Владельцы частных домов, частей дома и таунхаусов могут оформить энергокредит в 43 банках-партнерах программы на сумму до 480 тысяч на срок от трех до 10 лет.
Поддержка предоставляется на дизельные, бензиновые и газовые генераторы, аккумуляторы, солнечные электростанции в составе автономной системы.
В рамках программы государство единовременно компенсирует от 20% до 30% тела кредита в зависимости от состава оборудования.
Ставка энергокредита:
- до 1 года — 0%;
- до 2 лет — 5%;
- до 3 лет — 7%;
- более 3 лет — по ставке банка.
По одному адресу выдается только один кредит.
Поддержка населения: какую часть энергокредита компенсирует государство
- генератор — 20% тела кредита
- генератор + аккумулятор — 25% тела кредита
- СЭС + генератор + аккумулятор — 30% тела кредита
Кредит также покрывает вспомогательное оборудование и работы, необходимые для запуска.
Какие требования к претенденту на кредит
- дом на момент кредитования должен быть жилым, то есть в нем постоянно проживают;
- один кредит выдается на одно домохозяйство (1 адрес, 1 лицевой счет при наличии);
- заемщик проходит банковский скоринг (платежеспособность, кредитная история).
Как подать заявку на получение кредита
- выбрать банк-партнер, который является участником программы "Доступные кредиты 5–7–9%", обратиться в него;
- подать заявку на кредит. Отправить ее в выбранный банк с указанием оборудования, которое планируется приобрести. Список документов и подробные условия зависят от внутренних процедур банка.
- пройти оценку банка. Он проверяет соответствие заявки критериям программы и принимает решение.
- получить кредит. Банк перечисляет денежные средства поставщикам оборудования. Оплата производится безналично. Окончательное решение о предоставлении кредита принимает банк. Список документов и подробные условия зависят от внутренних процедур банка.
- получить компенсацию. После подтверждения покупки и ввода оборудования в эксплуатацию государство единовременно компенсирует часть тела кредита.
