Енергокредити для власників приватних будинків: що відомо про нову програму Кабміну
На тлі постійних ударів ЗС РФ по енергетиці та цілеспрямованому руйнуванні енергоінфраструктури Кабінет міністрів анонсував запуск програми підтримки енергетичної автономності для багатоквартирних і приватних будинків.
Підтримка населення — мета програми енергокредитування, розробленої урядом, яка передбачає "нульові" кредити на обладнання для автономного електроживлення житла, які можна оформити в одному з банків-партнерів. Держава компенсує до 30% тіла кредиту залежно від комплектації, повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.
Програма видачі енергокредитів стартує з 18 лютого 2026 року.
Енергокредит 0%: що він собою являє
Це кредит зі ставкою від 0% до 7% річних у банку-партнері державної програми "Доступні кредити 5-7-9%".
Власники приватних будинків, частин будинку і таунхаусів можуть оформити енергокредит у 43 банках-партнерах програми на суму до 480 тисяч на термін від трьох до 10 років.
Підтримка надається на дизельні, бензинові та газові генератори, акумулятори, сонячні електростанції у складі автономної системи.
У рамках програми держава одноразово компенсує від 20% до 30% тіла кредиту залежно від складу обладнання.
Ставка енергокредиту:
- до 1 року — 0%;
- до 2 років — 5%;
- до 3 років — 7%;
- понад 3 роки — за ставкою банку.
За однією адресою видається тільки один кредит.
Підтримка населення: яку частину енергокредиту компенсує держава
- генератор — 20% тіла кредиту
- генератор + акумулятор — 25% тіла кредиту
- СЕС + генератор + акумулятор — 30% тіла кредиту
Кредит також покриває допоміжне обладнання та роботи, необхідні для запуску.
Які вимоги до претендента на кредит
- будинок на момент кредитування має бути житловим, тобто в ньому постійно проживають;
- один кредит видається на одне домогосподарство (1 адреса, 1 особовий рахунок за наявності);
- позичальник проходить банківський скоринг (платоспроможність, кредитна історія).
Як подати заявку на отримання кредиту
- обрати банк-партнер, який є учасником програми "Доступні кредити 5-7-9%", звернутися до нього;
- подати заявку на кредит. Надіслати її в обраний банк із зазначенням обладнання, яке планується придбати. Список документів і детальні умови залежать від внутрішніх процедур банку.
- пройти оцінку банку. Він перевіряє відповідність заявки критеріям програми і приймає рішення.
- отримати кредит. Банк перераховує грошові кошти постачальникам обладнання. Оплата здійснюється безготівково. Остаточне рішення про надання кредиту приймає банк. Список документів і докладні умови залежать від внутрішніх процедур банку.
- отримати компенсацію. Після підтвердження купівлі та введення обладнання в експлуатацію держава одноразово компенсує частину тіла кредиту.
