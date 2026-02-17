Более трети кофе на украинском рынке является нелегальным, — СМИ

В Украине ситуация на рынке кофе существенно ухудшается: официальных импортеров начали вытеснять нелегальные, которые предлагают продукцию по сниженным ценам. Причиной этого является стремительный рост мировых цен на зеленый кофе, а также экономические проблемы в Украине.

Общее количество нелегального кофе на рынке в Украине оценивается примерно в 35-40%. Об этом говорится в материале Liga.net.

В общем сейчас фиксируется три самых популярных способа фальсификации кофе:

Подделка известных импортных брендов;

Неофициальный ввоз кофе;

Незарегистрированные обжарщики кофе.

Отмечается, что хотя правоохранители и борются с незаконным импортом, закрытые нелегальные цеха появляются в другом месте.

Как кофе незаконно попадает в Украину

В материале объясняют, что чаще всего кофе попадает в Украину под видом других продуктов, в частности цикория, соды или приправ. После этого его перепаковывают и продают под видом популярных брендов или просто мешками за наличные.

Чаще всего это кофе низкого качества или кофе, срок годности которого истекает и который продается со скидками в Европе.

При этом когда такой кофе попадает в Украину, то за него не уплачиваются пошлины и НДС.

На чем экономят нелегальные импортеры и где продают подделки

Эксперты отмечают, что за 2024-2025 годы стоимость зеленого кофе выросла, что привело к росту уровня контрабанды. Более того, теперь это касается контрабанды сырья, чего раньше не было.

На каждом килограмме нелегально ввезенного кофе участник схемы может сэкономить один доллар. Поэтому такой кофе продается дешевле и вытесняет импортированный продукт с рынка.

Speciality Coffee Association оценивает, что неофициально в Украину ввозят около 25-30% зеленого кофе. Зато председатель комитета Верховной Рады по вопросам налогов и финансов Даниил Гетманцев объясняет, что главными каналами сбыта контрафактного и поддельного кофе остаются оптовые рынки, в частности "Волынский оптовый рынок", "Столичный рынок" в Киеве и "Седьмой километр" в Одессе.

Чаще всего проблемы с продажей нелегального кофе появляются на рынках, где продуктовые сети могут дробить поставки на частных предпринимателей. Зато в супермаркете продать подделку почти невозможно, ведь там чаще всего контролируют продукцию и требуют документов.

Как обезопасить себя от покупки подделок

Эксперты советуют, что наиболее надежный способ обезопасить себя от приобретения нелегального кофе — покупать его в супермаркете.

В то же время на черном рынке товары более дешевые, поэтому это влияет на формирование спроса, особенно в условиях проблемной экономики.

Что может делать государство

Эксперты, которые дали комментарии, объясняют, что вступление Украины в Евросоюз существенно улучшит ситуацию. Благодаря этому Украина и ЕС будут иметь общую базу, благодаря чему будет невозможным завозить товары с непонятным происхождением.

Кроме того, Украина уже сейчас может контролировать импорт контрабанды. Для этого нужно ввести НДС для ФЛП, что заставит небольших предпринимателей покупать официальные товары со всеми документами. Благодаря этому удастся перекрыть путь контрабандистам и нелегальным производителям.

Еще одним возможным шагом называют введение уголовной ответственности за изготовление и продажу контрафактной продукции.

Напомним, что 22 января Национальное антикоррупционное бюро сообщило о разоблачении коррупционной схемы в Государственной пограничной службе Украины. Среди подозреваемых есть бывший председатель ГПСУ Сергей Дейнека, начальник отдела пункта пропуска и бывшее должностное лицо. По данным следствия, экс-глава и действующий чиновник пограничной службы систематически получали взятки за содействие беспрепятственной перевозке через государственную границу контрабандных сигарет.

Также в январе таможенники остановили микроавтобус со скрытой от досмотра техникой марки Apple на 35 миллионов гривен. По информации народного депутата Даниила Гетманцева, контрабанда якобы принадлежит торговой сети "Ябко".