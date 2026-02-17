Понад третина кави на українському ринку є нелегальною, — ЗМІ

В Україні ситуація на ринку кави суттєво погіршується: офіційних імпортерів почали витискати нелегальні, які пропонують продукцію за зниженими цінами. Причиною цього є стрімке зростання світових цін на зелену каву, а також економічні проблеми в Україні.

Загальна кількість нелегальної кави на ринку в Україні оцінюється приблизно в 35-40%. Про це йдеться у матеріалі Liga.net.

Загалом наразі фіксується три найпопулярніші способи фальсифікації кави:

Підробка відомих імпортних брендів;

Неофіційний ввіз кави;

Незареєстровані обсмажувачі кави.

Зазначається, що хоча правоохоронці і борються з незаконним імпортом, закриті нелегальні цехи з'являються в іншому місці.

Як кава незаконно потрапляє до України

У матеріалі пояснюють, що найчастіше кава потрапляє до України під виглядом інших продуктів, зокрема цикорію, соди або приправ. Після цього її перепаковують та продають під виглядом популярних брендів або просто мішками за готівкою.

Частіше за все це кава низької якості або кава, термін придатності якої закінчується і яка продається зі знижками у Європі.

При цьому коли така кава потрапляє до України, то за неї не сплачуються мита та ПДВ.

На чому економлять нелегальні імпортери та де продають підробки

Експерти наголошують, що за 2024-2025 роки вартість зеленої кави зросла, що призвело до росту рівня контрабанди. Більше того, тепер це стосується контрабанди сировини, чого раніше не було.

На кожному кілограмі нелегально ввезеної кави учасник схеми може зекономити один долар. Тож така кава продається дешевше і витісняє імпортований продукт з ринку.

Speciality Coffee Association оцінює, що неофіційно до України ввозять близько 25–30% зеленої кави. Натомість голова комітету Верховної Ради з питань податків та фінансів Данило Гетманцев пояснює, що головними каналами збуту контрафактної та підробленої кави залишаються гуртові ринки, зокрема "Волинський гуртовий ринок", "Столичний ринок" у Києві та "Сьомий кілометр" в Одесі.

Найчастіше проблеми з продажем нелегальної кави з'являються на ринках, де продуктові мережі можуть дробити постачання на приватних підприємців. Натомість у супермаркеті продати підробку майже неможливо, адже там найчастіше контролюють продукцію та вимагають документів.

Як убезпечити себе від купівлі підробок

Експерти радять, що найбільш надійний спосіб убезпечити себе від придбання нелегальної кави — купувати її в супермаркеті.

Водночас на чорному ринку товари є більш дешевими, тож це впливає на формування попиту, особливо в умовах проблемної економіки.

Що може робити держава

Експерти, які дали коментарі, пояснюють, що вступ України до Євросоюзу суттєво покращить ситуацію. Завдяки цьому Україна та ЄС матимуть спільну базу, завдяки чому буде неможливим завозити товари з незрозумілим походженням.

Крім того, Україна вже зараз може контролювати імпорт контрабанди. Для цього потрібно запровадити ПДВ для ФОПів, що змушуватиме невеликих підприємців купувати офіційні товари з усіма документами. Завдяки цьому вдасться перекрити шлях контрабандистам та нелегальним виробникам.

Ще одним можливим кроком називають запровадження кримінальної відповідальності за виготовлення та продаж контрафактної продукції.

Нагадаємо, що 22 січня Національне антикорупційне бюро повідомило про викриття корупційної схеми в Державній прикордонній службі України. Серед підозрюваних є колишній голова ДПСУ Сергій Дейнека, начальник відділу пункту пропуску та колишня службова особа. За даними слідства, ексголова та чинний посадовець прикордонної служби систематично отримували хабарі за сприяння безперешкодному перевезенню через державний кордон контрабандних цигарок.

Також у січні митники зупинили мікроавтобус із прихованою від огляду технікою марки Apple на 35 мільйонів гривень. За інформацією народного депутата Данила Гетманцева, контрабанда нібито належить торговельній мережі "Ябко".