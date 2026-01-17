На Львівщині зупинили контрабанду техніки Apple на 35 млн: підозрюють відому мережу (оновлено)

На Львівщині митники зупинили мікроавтобус із прихованою від огляду технікою марки Apple на 35 мільйонів гривень. За інформацією народного депутата Данила Гетманцева, контрабанда нібито належить торговельній мережі "Ябко".

У п'ятницю вночі, 16 січня, близько 23:30 у пункт пропуску "Нижанковичі — Мальховіце" з Польщі прибув мікроавтобус Renault Trafic під керуванням 37-річного — жителя Самбірського району Львівської області. Водій обрав смугу, призначену для переміщення товарів, що не підлягають обов'язковому декларуванню, інформує Державна митна служба.

Оновлено 19 січня: до Фокусу звернулися представники компанії, які заявили: "Компанія не має жодного відношення до цього товару, ці твердження не підтверджені жодними документами та не ґрунтуються на належних доказах. Жодним вироком суду не встановлено фактів контрабанди з боку мережі магазинів "Ябко". Також відсутні судові рішення, які підтверджували б озвучені публічно звинувачення. Публічне ототожнення припущень або окремих епізодів затримань із діяльністю конкретної компанії без встановленого правового зв'язку та процесуальних рішень є маніпулятивним і завдає шкоди діловій репутації".

Під час поглибленого огляду працівники митниці виявили в конструктивних порожнинах транспортного засобу спеціально облаштоване сховище, де було заховано 829 одиниць техніки, зокрема, 501 телефон від Apple. Здебільшого, серед них були iPhone 17 Pro, 16 Pro Max, 16 Pro Max.

Також під килимком у підлозі знайшли 211 навушників AirPods і 117 смарт-годинників Apple Watch. Митниця зазначає, що орієнтовна вартість товарів становить 35,5 млн гривень.

Згідно з ч. 1 ст. 483, тобто переміщення товарів з приховуванням від митного контролю, правоохоронці склали протокол про порушення митних правил. Товари разом із транспортним засобом було вилучено до вирішення справи в суді.

Детективи Бюро економічної безпеки у Львівській області встановлюють повне коло осіб, причетних до організації каналу контрабанди та походження товару. Прокуратура інформує, що відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено за фактом контрабанди у значному розмірі (ст. 201-3 КК України), що карається, починаючи від штрафів у десять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, закінчуючи позбавленням волі до одинадцяти років.

Голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев зазначив, що від контрабандної електроніки держава щороку втрачає 20 мільярдів гривень. З них 10 мільярдів — від контрабанди продукції Apple.

Також нардеп зазначив, що митники заарештували партію контрабандного товару для групи "Ябко".

На момент виходу матеріалу компанія "Ябко" не прокоментувала інформацію, оприлюднену правоохоронними органами та народним обранцем.

Нагадаємо, 19 вересня 2025 року стартував продаж IPhone 17. Уже наступного дня на кордоні зі Словаччиною було зафіксовано перші випадки їх незаконного ввезення на територію України.

