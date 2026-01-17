На Львовщине остановили контрабанду техники Apple на 35 млн: подозревают известную сеть

На Львовщине таможенники остановили микроавтобус со скрытой от осмотра техникой марки Apple на 35 миллионов гривен. По информации народного депутата Даниила Гетманцева, контрабанда якобы принадлежит торговой сети "Ябко".

В пятницу ночью, 16 января, около 23:30 в пункт пропуска "Нижанковичи — Мальховице" из Польши прибыл микроавтобус Renault Trafic под управлением 37-летнего — жителя Самборского района Львовской области. Водитель выбрал полосу, предназначенную для перемещения товаров, не подлежащих обязательному декларированию, информирует Государственная таможенная служба.

Во время углубленного осмотра работники таможни обнаружили в конструктивных полостях транспортного средства специально оборудованное хранилище, где было спрятано 829 единиц техники, в частности, 501 телефон от Apple. В основном, среди них были iPhone 17 Pro, 16 Pro Max, 16 Pro Max.

Відео дня

Также под ковриком в полу нашли 211 наушников AirPods и 117 смарт-часов Apple Watch. Таможня отмечает, что ориентировочная стоимость товаров составляет 35,5 млн гривен.

Согласно ч. 1 ст. 483, то есть перемещение товаров с сокрытием от таможенного контроля, правоохранители составили протокол о нарушении таможенных правил. Товары вместе с транспортным средством были изъяты до решения дела в суде.

Важно

"Ябко" и Yabluka уличили в неуплате налогов: как работает контрабанда iPhone в Украине

Детективы Бюро экономической безопасности во Львовской области устанавливают полный круг лиц, причастных к организации канала контрабанды и происхождения товара. Прокуратура информирует, что сведения в Единый реестр досудебных расследований внесены по факту контрабанды в значительном размере (ст. 201-3 УК Украины), что наказывается, начиная от штрафов в десять тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, заканчивая лишением свободы до одиннадцати лет.

Председатель финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев отметил, что от контрабандной электроники государство ежегодно теряет 20 миллиардов гривен. Из них 10 миллиардов — от контрабанды продукции Apple.

Также нардеп отметил, что таможенники арестовали партию контрабандного товара для группы "Ябко".

На момент выхода материала компания "Ябко" не прокомментировала информацию, обнародованную правоохранительными органами и народным избранником.

Напомним, 19 сентября 2025 года стартовали продажи IPhone 17. Уже на следующий день на границе со Словакией были зафиксированы первые случаи их незаконного ввоза на территорию Украины.

Ранее Фокус писал, что в Украину не пустили знаменитый суперкар Lamborghini.