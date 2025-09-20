Попытка контрабанды: на границе задержали первую партию нелегальных iPhone 17 (фото)

В пятницу, 19 сентября, стартовали продажи IPhone 17 и на границе со Словакией уже зафиксированы первые случаи их незаконного ввоза на территорию Украины.

Ночью на таможенном посту "Ужгород-автомобильный" у двух граждан Украины было изъято 29 шт новых смартфонов производителя Apple, информирует Закарпатская таможня.

В первом случае, iPhone 17 были замечены у 43-летнего мужчины, который, возвращаясь из Австрии на автомобиле марки Subaru, выбрал зеленый коридор для прохождения таможенного контроля. Устно гражданин подтвердил, что не перемещает товары, подлежащие письменному декларированию и налогообложению.

Уже во время проверки транспортного средства таможенники обнаружили в сумках среди личных вещей 20 новеньких мобилок iPhone 17. Водитель уверял, что приобрел их для личного пользования, но документов о стоимости гаджетов не предоставил.

Во втором случае среди личных вещей 39-летней гражданки Украины, которая возвращалась из Австрии на автомобиле Mercedes-Benz, таможенники обнаружили 9 новых смартфонов. Женщина, как отмечается, также припарковала свой автомобиль на упрощенной полосе контроля, декларируя соблюдение таможенного законодательства.

В таможне отмечают, что при перемещении транспортным средством один человек может ввозить на таможенную территорию нашей страны товаров на сумму до 500 евро. Поэтому в отношении обоих граждан составлены протоколы о нарушении таможенных правил по ч.2 статьи 471 Таможенного кодекса Украины, а гаджеты изъяты.

Напомним, еще до официального старта продаж iPhone 17 в Украине уже начали предлагать новенькие смартфоны по очень завышенным ценам. Так, на популярной онлайн-площадке появились объявления, где за iPhone 17 Pro Max с объемом памяти в один терабайт хотят 180 тысяч гривен.

