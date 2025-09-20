Спроба контрабанди: на кордоні затримали першу партію нелегальних iPhone 17 (фото)

У п'ятницю, 19 вересня, стартували продажі IPhone 17 й на кордоні зі Словаччиною вже зафіксовані перші випадки їх незаконного ввезення на територію України.

Вночі на митному посту "Ужгород-автомобільний" у двох громадян України було вилучено 29 шт нових смартфонів виробника Apple, інформує Закарпатська митниця.

У першому випадку, iPhone 17 були помічені у 43-річного чоловіка, який, повертаючись з Австрії на автомобілі марки Subaru, обрав зелений коридор для проходження митного контролю. Усно громадянин підтвердив, що не переміщує товари, що підлягають письмовому декларуванню та оподаткуванню.

Вже під час перевірки транспортного засобу митники виявили у сумках серед особистих речей 20 новеньких мобілок iPhone 17. Водій запевняв, що придбав їх для особистого користування, але документів про вартість гаджетів не надав.

У другому випадку серед особистих речей 39-річної громадянки України, яка поверталася з Австрії на автівці Mercedes-Benz, митники виявили 9 нових смартфонів. Жінка, як наголошується, також припаркувала свій автомобіль на спрощеній смузі контролю, декларуючи дотримання митного законодавства.

У митниці наголошують, що при переміщенні транспортним засобом одна особа може ввозити на митну територію нашої країни товарів на суму до 500 євро. Тому стосовно обох громадян складено протоколи про порушення митних правил за ч.2 статті 471 Митного кодексу України, а гаджети вилучено.

