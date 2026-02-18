Курс доллара и евро продолжают расти. Сколько стоит иностранная валюта — читайте в обзоре.

В Украине наблюдается девальвация гривны. Иностранные валюты, такие как доллар, евро и злотый, демонстрируют рост в цене. Об этом свидетельствуют официальные данные Национального банка Украины (НБУ).

Курс злотого на 19 февраля

Польская валюта вернулась к росту в цене. На 19 февраля НБУ установил официальный курс злотого на уровне 12,1515 грн (+0,0093).

Официальный курс доллара на 19 февраля

Нацбанк продолжил корректировать стоимость доллара в сторону роста. Курс американской валюты на официальном уровне стоит 43,2920 грн (+0,0343).

НБУ повысил стоимость европейской валюты на 19 февраля Фото: Из открытых источников

Какой курс евро установил НБУ

Регулятор также повысил стоимость европейской валюты. Курс евро на 19 февраля — 51,2577 грн (+0,0882).

Ранее Фокус писал, что в Украине курс доллара может вырасти до 47 грн. По мнению экономиста, на гривну и в дальнейшем оказывают давление несколько факторов, в частности повышенный спрос населения на наличную валюту, дополнительные риски со стороны энергетического сектора и менее благоприятная модель внешней помощи.

ЕС поддержал многолетний план поддержки на 90 млрд евро, а МВФ сообщил о программе на 9 млрд долларов. В то же время условия фонда оказались жесткими: высокая ставка и требования по налоговым изменениям. Из-за несогласованности позиций МВФ даже отменил предыдущую программу, что может повлиять и на другие кредитные программы.

Если нынешние тенденции сохранятся, курсовой коридор будет в пределах 42-47 грн. Такие показатели заложены в бюджете Украины. Быстрое поступление международной помощи может удержать курс ближе к 45 грн, а задержки — подтолкнут его к 47 грн.