Курс долара та євро продовжують зростати. Скільки коштує іноземна валюта — читайте в огляді.

В Україні спостерігається девальвація гривні. Іноземні валюти, такі як долар, євро та злотий, демонструють зростання в ціні. Про це свідчать офіційні дані Національного банку України (НБУ).

Курс злотого на 19 лютого

Польська валюта повернулася до зростання в ціні. На 19 лютого НБУ встановив офіційний курс злотого на рівні 12,1515 грн (+0,0093).

Офіційний курс долара на 19 лютого

Нацбанк продовжив корегувати вартість долара у бік зростання. Курс американської валюти на офіційному рівні коштує 43,2920 грн (+0,0343).

НБУ підвищив вартість європейської валюти на 19 лютого Фото: З відкритих джерел

Який курс євро встановив НБУ

Регулятор також підвищив вартість європейської валюти. Курс євро на 19 лютого — 51,2577 грн (+0,0882).

Раніше Фокус писав, що в Україні курс долара може зрости до 47 грн. На думку економіста, на гривню й надалі чинять тиск кілька чинників, зокрема підвищений попит населення на готівкову валюту, додаткові ризики з боку енергетичного сектору та менш сприятлива модель зовнішньої допомоги.

ЄС підтримав багаторічний план підтримки на 90 млрд євро, а МВФ повідомив про програму на 9 млрд доларів. Водночас умови фонду виявилися жорсткими: висока ставка та вимоги щодо податкових змін. Через неузгодженість позицій МВФ навіть скасував попередню програму, що може вплинути й на інші кредитні програми.

Якщо нинішні тенденції збережуться, курсовий коридор буде в межах 42-47 грн. Такі показники закладені в бюджеті України. Швидке надходження міжнародної допомоги може утримати курс ближче до 45 грн, а затримки — підштовхнуть його до 47 грн.