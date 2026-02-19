В Украине начал дешеветь доллар, вслед за ним снизились в цене евро и злотый. Какой курс валют 20 февраля — читайте в обзоре.

Гривна продемонстрирует укрепление относительно ключевых иностранных валют 20 февраля. Доллар, евро и польский злотый потеряют в цене. Об этом свидетельствуют официальные данные Национального банка Украины (НБУ), который довольно часто накануне выходных корректирует стоимость иностранных валют в сторону снижения.

Что касается доллара, то в течение текущей недели наблюдался постепенный рост курса американской валюты. Однако регулятор, устанавливая показатели на пятницу, 20 февраля, изменил тенденцию.

Курс доллара на 20 февраля

Официальный курс доллара США снизился до 43,2667 грн, что на 0,0253 грн меньше, чем в предыдущий банковский день.

Відео дня

Курс злотого на 20 февраля

Польская валюта также подверглась коррекции. Нацбанк снизил официальный курс злотого и установил его на уровне 12,0621 грн, что на 0,0894 грн ниже предыдущего показателя.

Официальный курс евро на 20 февраля

На 19 февраля регулятор установил рекордный показатель курса евро — 51,2577 грн. Однако на следующий день ситуация изменится. Нацбанк скорректировал официальную стоимость европейской валюты в сторону снижения и установил на уровне 50,9163 грн, что на 0,3414 грн, чем в предыдущий банковский день.

Напомним, эксперты прогнозируют, что в 2026 году курс доллара в Украине может колебаться в пределах 42-47 грн. В то же время Национальный банк Украины продолжает говорить о стабильности благодаря рекордным валютным резервам в 57,7 млрд долларов. Часть этих средств регулятор может направить на удержание курса в диапазоне 42-43 грн за доллар.

Но, как отметили эксперты, прогноз по курсовым показателям может существенно измениться в зависимости от дальнейшего развития военной ситуации в Украине.