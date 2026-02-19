В Україні почав дешевшати долар, слідом за ним знизилися в ціні євро та злотий. Який курс валют 20 лютого — читайте в огляді.

Гривня продемонструє зміцнення щодо ключових іноземних валют 20 лютого. Долар, євро та польський злотий втратять в ціні. Про це свідчать офіційні дані Національного банку України (НБУ), який досить часто напередодні вихідних корегує вартість іноземних валют у бік зниження.

Щодо долара, то протягом поточного тижня спостерігалося поступове зростання курсу американської валюти. Однак регулятор, встановлюючи показники на п’ятницю, 20 лютого, змінив тенденцію.

Курс долара на 20 лютого

Офіційний курс долара США знизився до 43,2667 грн, що на 0,0253 грн менше, ніж попереднього банківського дня.

Курс злотого на 20 лютого

Польська валюта також зазнала корекції. Нацбанк знизив офіційний курс злотого та встановив його на рівні 12,0621 грн, що на 0,0894 грн нижче попереднього показника.

Офіційний курс євро на 20 лютого

На 19 лютого регулятор встановив рекордний показник курсу євро — 51,2577 грн. Проте на наступний день ситуація зміниться. Нацбанк скорегував офіційну вартість європейської валюти у бік зниження та встановив на рівні 50,9163 грн, що на 0,3414 грн, ніж попереднього банківського дня.

Нагадаємо, експерти прогнозують, що у 2026 році курс долара в Україні може коливатися в межах 42-47 грн. Водночас Національний банк України продовжує говорити про стабільність завдяки рекордним валютним резервам у 57,7 млрд доларів. Частину цих коштів регулятор може спрямувати на утримання курсу в діапазоні 42-43 грн за долар.

Та, як зауважили експерти, прогноз щодо курсових показників може суттєво змінитися залежно від подальшого розвитку воєнної ситуації в Україні.