Графики отключений на 20 февраля: у кого не будет света в пятницу

В пятницу, 20 февраля, в большинстве регионов Украины будут применяться отключения света. Для некоторых потребителей сохраняются экстренные отключения из-за последствий российских массированных атак.

Графики отключения света 20 февраля будут применяться в большинстве регионов Украины. Об этом предупредила пресс-служба "Укрнерего".

По данным компании, в течение всех суток будут применяться почасовые графики отключения света и графики ограничения мощности для бытовых и промышленных потребителей соответственно. "Укрэнерго" отмечает, что продолжительность периодов без электроснабжения может варьироваться. За тем, как обновляются графики отключения света, стоит следить на официальных сайтах облэнерго.

Графики отключения света 20 февраля в Киевской области

На сайте компании ДТЭК "Киевской региональные электросети" сохраняется предупреждение, что почасовые графики отключения света будут действовать только в части региона. В части сетей Бориспольского района продолжают действовать экстренные отключения. Актуальный график ДТЭК можно посмотреть по ссылке.

Графики отключения света 20 февраля в Киеве

В столице продолжают действовать индивидуальные графики отключения света. В частности, в Дарницком и Днепровском районах, которые остаются без централизованного отопления, свет могут выключать только в периоды с 8:00 до 11:00 и с 18:00 до 21:00. Индивидуальный график ДТЭК для других районов Киева можно посмотреть по ссылке.

Графики отключения света 20 февраля в Днепропетровской области

На территории всей области завтра будут действовать стабилизационные графики отключения света. Актуальный график ДТЭК можно посмотреть по ссылке.

Графики отключения света 20 февраля в Одесской области

В регионе остается сложной ситуация в энергетике. Из-за российских обстрелов временно без света остаются клиенты Киевского района Одессы. Аварийные ситуации, по данным ДТЭК "Одесские электросети", частично зафиксированы в Одесском, Белгород-Днестровском, Болградском и Измаильском районах области. Почасовые графики отключения света действуют только в Одесской области. В Одессе и некоторых районных центрах — экстренные отключения света. Актуальный график ДТЭК можно посмотреть по ссылке.

Напомним, что накануне экс-глава "Укрэнерго" не исключил усиления отключений света в Украине. Владимир Кудрицкий предположил, что летом бытовым потребителям могут ввести более жесткие ограничения, если ВС РФ продолжат наносить удары по энергообъектам.

Также в YASNO объясняли, почему украинцы стали больше платить за электроэнергию несмотря на постоянные отключения света.