Графіки відключень на 20 лютого: у кого не буде світла у п'ятницю

У п'ятницю, 20 лютого, у більшості регіонів України застосовуватимуться відключення світла. Для деяких споживачів зберігаються екстрені відключення через наслідки російських масованих атак.

Графіки відключення світла 20 лютого застосовуватимуться у більшості регіонів України. Про це попередила пресслужба "Укрнерего".

За даними компанії, впродовж всієї доби будуть застосовуватись погодинні графіки відключення світла та графіки обмеження потужності для побутових та промислових споживачів відповідно. "Укренерго" наголошує, що тривалість періодів без електропостачання може змінюватись. За тим, як оновлюються графіки відключення світла, варто слідкувати на офіційних сайтах обленерго.

Графіки відключення світла 20 лютого у Київській області

На сайті компанії ДТЕК "Київській регіональні електромережі" зберігається попередження, що погодинні графіки відключення світла діятимуть лише у частині регіону. В частині мереж Бориспільського району продовжують діяти екстрені відключення. Актуальний графік ДТЕК можна подивитися за посиланням.

Графіки відключення світла 20 лютого у Києві

У столиці продовжують діяти індивідуальні графіки відключення світла. Зокрема, у Дарницькому та Дніпровському районах, які залишаються без централізованого опалення, світло можуть вимикати лише у періоди з 8:00 до 11:00 та з 18:00 до 21:00. Індивідуальний графік ДТЕК для інших районів Києва можна подивитися за посиланням.

Графіки відключення світла 20 лютого у Дніпропетровській області

На території усієї області завтра діятимуть стабілізаційні графіки відключення світла. Актуальний графік ДТЕК можна подивитися за посиланням.

Графіки відключення світла 20 лютого в Одеській області

У регіоні залишається складною ситуація в енергетиці. Через російські обстріли тимчасово без світла залишаються клієнти Київського району Одеси. Аварійні ситуації, за даними ДТЕК "Одеські електромережі", частково зафіксовані в Одеському, Білгород-Дністровському, Болградському та Ізмаїльському районах області. Погодинні графіки відключення світла діють лише в Одеській області. В Одесі та деяких районних центрах — екстрені відключення світла. Актуальний графік ДТЕК можна подивитись за посиланням.

Нагадаємо, що напередодні ексголова "Укренерго" не виключив посилення відключень світла в Україні. Володимир Кудрицький припустив, що влітку побутовим споживачам можуть запровадити більш жорсткі обмеження, якщо ЗС РФ продовжать завдавати ударів по енергооб'єктах.

Також в YASNO пояснювали, чому українці стали більше платити за електроенергію попри постійні відключення світла.