Американский инвестор Джентри Бич заявил, что прошлой осенью тайно подписал соглашение с российской энергетической компанией "Новатэк" по разработке природного газа на Аляске. Бич является другом Дональда Трампа-младшего — старшего сына действующего президента США.

Инвестор Джентри Бич рассказал The New York Times о том, что он тайно подписал соглашение с одной из крупнейших российских энергетических компаний о разработке природного газа. После вторжения России в Украину, США и значительная часть Западных стран практически разорвали экономические связи с Москвой.

Сейчас техасский инвестор, связанный с семьей Трампов, проверяет возможность заключения сделок с российскими компаниями, даже несмотря на то, что в Украине продолжаются боевые действия. Господин Бич, заявил, что прошлой осенью он тайно подписал соглашение с одной из крупнейших российских энергетических компаний о разработке природного газа на Аляске.

Сделка господина Бича, которую он настаивал, мотивировали бизнес-интересы, а не политика, показывает, как месседжи Кремля об огромных бизнес-возможностях в России начинают резонировать в США.

"Трамп — президент, который ориентирован на транзакции. Я не думаю, что люди чувствовали бы себя так же комфортно, работая с российскими компаниями во времена администрации Байдена, как во времена администрации Трампа", — сказал господин Бич в интервью.

Джентри Бич является другом Дональда Трампа-младшего, старшего сына президента, по колледжу, и занимал должность вице-председателя по финансам во время инаугурации господина Трампа в 2017 году. Но Бич заявил, что отношения с Трампом-младшим не сыграли никакой роли в сделке с "Новатеком". Но господин Бич добавил, что об этом проекте известно на самом высоком уровне в Москве и Вашингтоне.

Российская компания "Новатэк" заявила, что действительно ведет переговоры о потенциальном использовании своей технологии для сжижения природного газа в северной Аляске. Но она не подтвердила, что сотрудничает с господином Бичем. Эта сделка может стать первым известным случаем, когда американский инвестор начинает новое деловое сотрудничество с крупной российской компанией со времен полномасштабного вторжения.

Напомним, что российский нефтепродуктовый терминал "Новатэк" в сентябре 2025 года будет работать примерно на 50% мощности из-за повреждения трубопровода. Экспортный терминал компании после атак украинских беспилотников сможет перерабатывать около 350 тысяч баррелей в сутки — это ориентировочно половина его обычного объема.

Ранее мы также информировали, что европейские компании продолжают поставлять оборудование для компании "Новатэк", несмотря на санкции США и ЕС. Крупнейшими поставщиками для компании друга российского диктатора Путина являются итальянские компании с суммарными контрактами более 112 млн евро. За ними следуют французские, немецкие, нидерландские и испанские фирмы. Всего с мая 2022 года до конца января 2024 года проект получил оборудования на 580 млн евро.