Розробка газу на Алясці: друг Трампа таємно підписав угоду з Росією

Американський інвестор Джентрі Біч заявив, що минулої осені таємно підписав угоду з російською енергетичною компаніэю "Новатек" щодо розробки природного газу на Алясці. Біч є другом Дональда Трампа-молодшого — старшого сина чинного президента США.

Інвестор Джентрі Біч розповів The New York Times про те, що він таємно підписав угоду з однією з найбільших російських енергетичних компаній про розробку природного газу. Після вторгнення Росії в Україну, США та значна частина Західних країн практично розірвали економічні зв'язки з Москвою.

Зараз техаський інвестор, пов'язаний з родиною Трампів, перевіряє можливість укладання угод з російськими компаніями, навіть попри те, що в Україні тривають бойові дії. Пан Біч, заявив, що минулої осені він таємно підписав угоду з однією з найбільших російських енергетичних компаній про розробку природного газу на Алясці.

Угода пана Біча, яку він наполягав, мотивували бізнес-інтереси, а не політика, показує, як меседжі Кремля про величезні бізнес-можливості в Росії починають резонувати у СЩА.

"Трамп — президент, який орієнтований на транзакції. Я не думаю, що люди почувалися б так само комфортно, працюючи з російськими компаніями за часів адміністрації Байдена, як за часів адміністрації Трампа", — сказав пан Біч в інтерв'ю.

Джентрі Біч є другом Дональда Трампа-молодшого, старшого сина президента, по коледжу, і обіймав посаду віце-голови з фінансів під час інавгурації пана Трампа у 2017 році. Але Біч заявив, що стосунки з Трампом-молодшим не відіграли жодної ролі в угоді з "Новатеком". Але пан Біч додав, що про цей проект відомо на найвищому рівні в Москві та Вашингтоні.

Російська компанія "Новатек" заявила, що дійсно веде переговори щодо потенційного використання своєї технології для скраплення природного газу у північній Алясці. Але вона не підтвердила, що співпрацює з паном Бічем. Ця угода може стати першим відомим випадком, коли американський інвестор починає нове ділове співробітництво з великою російською компанією з часів повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, що російський нафтопродуктовий термінал "Новатек" у вересні 2025 року працюватиме приблизно на 50% потужності через пошкодження трубопроводу. Експортний термінал компанії після атак українських безпілотників зможе переробляти близько 350 тисяч барелів на добу – це орієнтовно половина його звичайного обсягу.

Раніше ми також інформували, що європейські компанії продовжують постачати обладнання для компанії "Новатек", попри санкції США та ЄС. Найбільшими постачальниками для компанії друга російського диктатора Путіна є італійські компанії із сумарними контрактами понад 112 млн євро. За ними йдуть французькі, німецькі, нідерландські та іспанські фірми. Загалом з травня 2022 року до кінця січня 2024 року проєкт отримав обладнання на 580 млн євро.