Отключение света на 21 февраля: график ДТЭК обновился

В большинстве регионов Украины 21 февраля будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии в течение всех суток. Ограничения вводят из-за последствий российских ракетно-дронных атак на энергетическую инфраструктуру.

В компании уточнили, что в пятницу, 21 февраля, в большинстве областей страны будут применять графики почасовых отключений для населения, сообщают в НЭК "Укрэнерго". Кроме этого, для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности. По словам энергетиков, такие меры необходимы из-за повреждения энергообъектов в результате российских атак.

"Завтра, 21 февраля, в большинстве регионов Украины в течение всех суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)", — отметили в "Укрэнерго".

В "Укрэнерго" отметили, что ситуация в энергосистеме может меняться в зависимости от нагрузки и технического состояния сетей. Время и объем возможных отключений для компания советует уточнять на ее официальных страницах в соответствующем регионе. Энергетики также призвали граждан экономно потреблять электроэнергию в часы, когда свет появляется в соответствии с графиком.

Відео дня

Графики отключения света 21 февраля в Киевской области

На официальном сайте ДТЭК "Киевские региональные электросети" сообщается, что 21 февраля по указанию Укрэнерго будут продолжать действовать стабилизационные отключения. В части сетей Бориспольского района продолжают действовать экстренные отключения электроэнергии, а в остальной области действуют стабилизационные отключения. Проверить актуальный график можно на сайте компании ДТЭК по соответствующей ссылке.

Графики отключения света 21 февраля в Киеве

В столице введены индивидуальные графики подачи электроэнергии, чтобы киевляне могли заранее планировать свой день. Ранее обнародованные графики и очереди пока не применяются. Для всех районов Киева индивидуальный график доступен на сайте ДТЭК.

Графики отключения света 20 февраля в Днепропетровской области

В соответствии с распоряжением НЭК "Укрэнерго", с 20 февраля с 00:00 до 24:00 21 февраля введены стабилизационные отключения электроэнергии. Ознакомиться с актуальной информацией можно на ресурсах ДТЭК по соответствующей ссылке.

Графики отключения света 20 февраля в Одесской области

В результате вражеских обстрелов часть потребителей в Киевском районе Одессы временно осталась без электроснабжения. Кроме того, из-за сложных погодных условий аварийные отключения частично зафиксированы в Одесском, Белгород-Днестровском, Болградском и Измаильском районах области. В Одессе и отдельных районных центрах применяют экстренные отключения, которые происходят вне запланированных графиков. Актуальный график обнародован на сайте ДТЭК.

Напомним, что экс-глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сделал прогноз по свету. Он считает, что если РФ продолжит массированные обстрелы энергообъектов, летом возможны жесткие графики отключений, как в 2024 году. Он также подчеркнул, что подготовка к следующей зиме уже отстает от графика.

Ранее мы также информировали, что министр энергетики Денис Шмыгаль сделал заявление о повышении тарифов на электроэнергию. Он отметил, что после отопительного сезона они не планируются. Об этом он сообщил во время заседания Комитета по энергетике и жилищно-коммунальным вопросам.