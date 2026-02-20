Відключення світла на 21 лютого: графік ДТЕК оновився

У більшості регіонів України 21 лютого діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії протягом усієї доби. Обмеження запроваджують через наслідки російських ракетно-дронових атак на енергетичну інфраструктуру.

У компанії уточнили, що в п’ятницю, 21 лютого, в більшості областей країни застосовуватимуть графіки погодинних відключень для населення, повідомляють в НЕК "Укренерго". Окрім цього, для промислових споживачів діятимуть графіки обмеження потужності. За словами енергетиків, такі заходи необхідні через пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських атак.

"Завтра, 21 лютого, у більшості регіонів України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)", — зазначили "Укренерго".

В "Укренерго" наголосили, що ситуація в енергосистемі може змінюватися залежно від навантаження та технічного стану мереж. Час і обсяг можливих відключень для компанія радить уточнювати на її офіційних сторінках у відповідному регіоні. Енергетики також закликали громадян ощадливо споживати електроенергію у години, коли світло з’являється відповідно до графіка.

Відео дня

Графіки відключення світла 21 лютого у Київській області

На офіційному сайті ДТЕК "Київські регіональні електромережі" повідомляється, що 21 лютого за вказівкою Укренерго продовжуватимуть діяти діятимуть стабілізаційні відключення. В частині мереж Бориспільського району продовжують діяти екстрені відключення електроенергії, а в решті області діють стабілізаційні відключення. Перевірити актуальний графік можна на сайті компанії ДТЕК за відповідним посиланням.

Графіки відключення світла 21 лютого у Києві

У столиці запроваджено індивідуальні графіки подачі електроенергії, щоб кияни могли заздалегідь планувати свій день. Раніше оприлюднені графіки та черги наразі не застосовуються. Для усіх районів Києва індивідуальний графік доступний на сайті ДТЕК.

Графіки відключення світла 20 лютого у Дніпропетровській області

Відповідно до розпорядження НЕК "Укренерго", з 20 лютого з 00:00 до 24:00 21 лютого запроваджено стабілізаційні відключення електроенергії. Ознайомитися з актуальною інформацією можна на ресурсах ДТЕК за відповідним посиланням.

Графіки відключення світла 20 лютого в Одеській області

Унаслідок ворожих обстрілів частина споживачів у Київському районі Одеси тимчасово залишилася без електропостачання. Крім того, через складні погодні умови аварійні відключення частково зафіксовано в Одеському, Білгород-Дністровському, Болградському та Ізмаїльському районах області. В Одесі та окремих районних центрах застосовують екстрені відключення, які відбуваються поза межами запланованих графіків. Актуальний графік оприлюднено на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, що ексголова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький зробив прогноз щодо світла. Він вважає, що якщо РФ продовжить масовані обстріли енергооб’єктів, улітку можливі жорсткі графіки відключень, як у 2024 році. Він також наголосив, що підготовка до наступної зими вже відстає від графіка.

Раніше ми також інформували, що міністр енергетики Денис Шмигаль зробив заяву про підвищення тарифів на електроенергію. Він наголосив, що після опалювального сезону вони не плануються. Про це він повідомив під час засідання Комітету з енергетики та житлово-комунальних питань.