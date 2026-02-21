Графики отключения света 22 февраля: в каких областях будут отключать электроэнергию в воскресенье

В воскресенье, 22 февраля, в большинстве регионов Украины в течение суток будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии из-за последствий российских атак на энергосистему. В то же время в Одесской области и части районов Киевской области введены экстренные обесточивания.

Как сообщили в НЭК "Укрэнерго", 22 февраля в большинстве регионов страны будут применяться графики почасовых отключений, а для промышленных потребителей — графики ограничения мощности.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", — говорится в сообщении.

В ДТЭК проинформировали, что в результате вражеских атак часть потребителей в Хаджибейском и Киевском районах Одессы временно осталась без электроснабжения. В областном центре и отдельных населенных пунктах региона введены экстренные обесточивания, которые происходят вне плановых графиков. Зато в Броварском и Бориспольском районах Киевской области частично применены аварийные отключения. Однако в других громадах области действуют стабилизационные графики.

"Пожалуйста, разумно потребляйте электроэнергию, чтобы помочь стабилизировать энергосистему", — добавили в сообщении.

Графики отключения света 22 февраля в Днепропетровской области

На сайте ДТЭК отметили, что в регионе в течение 22 февраля будут работать почасовые графики отключений. В то же время детальное расписание на момент подготовки материала еще не было обнародовано.

Графики отключения света 22 февраля в Сумской области

В АО "Сумыоблэнерго" сообщили, что графики почасовых отключений вводятся в соответствии с лимитами, доведенными НЭК "Укрэнерго". В течение суток электроснабжение будут ограничивать для всех очередей потребителей — ориентировочно от трех до шести раз.

Графики отключения света 22 февраля в Харьковской области

В "Харьковоблэнерго" заявили, что из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной обстрелами, 22 февраля с 00:00 до 24:00 в области будут действовать почасовые графики. Свет будут выключать во всех очередях — в среднем от двух до четырех раз в день.

Графики отключения света 22 февраля в Черниговской области

По информации АО "Черниговоблэнерго", 22 февраля в регионе введен график почасовых отключений по распоряжению НЭК "Укрэнерго". Электроэнергию будут выключать для всех групп потребителей несколько раз в течение суток — ориентировочно от двух до трех раз. В случае изменения ситуации возможна корректировка графиков.

Графики отключения света 22 февраля в Запорожской области

В "Запорожьеоблэнерго" сообщили, что в области будут действовать почасовые отключения для всех очередей потребителей — прогнозируемо от двух до трех раз в течение суток. Для промышленности также будут применяться ограничения мощности в полном объеме.

Графики отключения света 22 февраля в Полтавской области

В "Полтаваоблэнерго" отметили, что 22 февраля в регионе в течение суток будут действовать почасовые графики отключений с разным уровнем нагрузки в зависимости от времени. Объемы ограничений будут меняться в соответствии с ситуацией в энергосистеме.

Графики отключения света 22 февраля в Черкасской области

В "Черкассыоблэнерго" сообщили, что из-за длительных обстрелов и повреждения инфраструктуры 22 февраля по указанию НЭК "Укрэнерго" в области будут применяться почасовые графики. Отключения коснутся всех очередей потребителей — свет могут выключать от четырех до пяти раз в сутки.

Напомним, бывший председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий предостерегал, что в случае продолжения интенсивных атак РФ на энергетическую инфраструктуру Украины в период летней жары возможно возвращение жестких графиков отключения электроэнергии — подобных тем, которые действовали летом 2024 года.

И все же, по мнению экспертов, в марте ситуация с графиками отключения света и теплоснабжением в столице может улучшиться