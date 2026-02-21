Графіки відключення світла 22 лютого: в яких областях вимикатимуть електроенергію у неділю

У неділю, 22 лютого, у більшості регіонів України протягом доби діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії через наслідки російських атак на енергосистему. Водночас в Одеській області та частині районів Київщини запроваджено екстрені знеструмлення.

Як повідомили у НЕК "Укренерго", 22 лютого в більшості регіонів країни застосовуватимуться графіки погодинних відключень, а для промислових споживачів — графіки обмеження потужності.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", — йдеться в дописі.

У ДТЕК проінформували, що внаслідок ворожих атак частина споживачів у Хаджибейському та Київському районах Одеси тимчасово залишилася без електропостачання. В обласному центрі та окремих населених пунктах регіону запроваджено екстрені знеструмлення, які відбуваються поза межами планових графіків. Натомість у Броварському та Бориспільському районах Київської області частково застосовано аварійні відключення. Однак в інших громадах області діятимуть стабілізаційні графіки.

"Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, щоб допомогти стабілізувати енергосистему", — додали у повідомленні.

Відключення світла у Київській області 22 лютого Фото: Скриншот

Графіки відключення світла 22 лютого в Дніпропетровській області

На сайті ДТЕК зазначили, що в регіоні протягом 22 лютого працюватимуть погодинні графіки відключень. Водночас детальний розклад на момент підготовки матеріалу ще не був оприлюднений.

Графіки відключення світла 22 лютого в Сумській області

В АТ "Сумиобленерго" повідомили, що графіки погодинних відключень вводяться відповідно до лімітів, доведених НЕК "Укренерго". Упродовж доби електропостачання обмежуватимуть для всіх черг споживачів — орієнтовно від трьох до шести разів.

Графіки відключення світла 22 лютого в Сумській області Фото: Telegram

Графіки відключення світла 22 лютого в Харківській області

У "Харківобленерго" заявили, що через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену обстрілами, 22 лютого з 00:00 до 24:00 в області діятимуть погодинні графіки. Світло вимикатимуть у всіх чергах — у середньому від двох до чотирьох разів на день.

Графіки відключення світла 22 лютого в Харківській області Фото: Скриншот

Графіки відключення світла 22 лютого в Чернігівській області

За інформацією АТ "Чернігівобленерго", 22 лютого в регіоні запроваджено графік погодинних відключень за розпорядженням НЕК "Укренерго". Електроенергію вимикатимуть для всіх груп споживачів кілька разів упродовж доби — орієнтовно від двох до трьох разів. У разі зміни ситуації можливе коригування графіків.

Графіки відключення світла 22 лютого в Чернігівській області Фото: Telegram

Графіки відключення світла 22 лютого в Запорізькій області

У "Запоріжжяобленерго" повідомили, що в області діятимуть погодинні відключення для всіх черг споживачів — прогнозовано від двох до трьох разів протягом доби. Для промисловості також застосовуватимуться обмеження потужності в повному обсязі.

Графіки відключення світла 22 лютого в Запорізькій області Фото: Скриншот

Графіки відключення світла 22 лютого в Полтавській області

У "Полтаваобленерго" зазначили, що 22 лютого в регіоні протягом доби діятимуть погодинні графіки відключень із різним рівнем навантаження залежно від часу. Обсяги обмежень змінюватимуться відповідно до ситуації в енергосистемі.

Графіки відключення світла 22 лютого в Полтавській області Фото: Скриншот

Графіки відключення світла 22 лютого в Черкаській області

У "Черкасиобленерго" повідомили, що через тривалі обстріли та пошкодження інфраструктури 22 лютого за вказівкою НЕК "Укренерго" в області застосовуватимуться погодинні графіки. Відключення торкнуться всіх черг споживачів — світло можуть вимикати від чотирьох до п’яти разів на добу.

Графіки відключення світла 22 лютого в Черкаській області Фото: Скриншот

Нагадаємо, колишній голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький застерігав, що у разі продовження інтенсивних атак РФ на енергетичну інфраструктуру України в період літньої спеки можливе повернення жорстких графіків відключення електроенергії — подібних до тих, які діяли влітку 2024 року.

Та все ж, на думку експертів, у березні ситуація з графіками відключення світла та теплопостачанням у столиці може покращитися