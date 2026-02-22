Графики отключений света на 23 февраля: как будут отключать электроэнергию в понедельник

В большинстве регионов Украины 23 февраля будут применяться ГПВ. Причина введения ограничений — последствия российских ракетно-дронных атак на энергосистему страны.

В течение всех суток понедельника 23 февраля в Украине будут применяться графики почасовых отключений. Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".

Для промышленных потребителей завтра будут действовать графики ограничения мощности.

Ограничения вводят, как объяснили в компании, из-за российских ракетно-дроновых атак, которые разрушают украинскую энергетическую систему.

22 февраля россияне совершили атаку на энергетическую инфраструктуру в нескольких регионах Украины, в результате чего обесточены потребители в Одесской, Киевской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской и Полтавской областях. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное врагом оборудование в работу, — отметили в НЭК "Укрэнерго".

Відео дня

Графики отключения света 23 февраля в Киевской области

На официальном сайте ДТЭК "Киевские региональные электросети" сообщается, что 23 февраля по указанию Укрэнерго будут действовать стабилизационные отключения. Проверить актуальный график можно по соответствующей ссылке.

Графики отключения света 23 февраля в Киеве

В Киеве из-за сложной ситуации в энергетике графики отключений и привычные очереди не будут действовать. В понедельник, 23 февраля, в столице будут действовать индивидуальные графики включений света. Они доступны на официальном сайте компании, в чат-боте "ДТЭК Киевские электросети" и у партнеров мобильного приложения "Киев Цифровой" индивидуально по каждому адресу, как говорится на сайте компании. Там можно увидеть время и объем ограничений для каждого потребителя.

Графики отключения света 23 февраля в Одесской области

Без света временно остаются клиенты ДТЭК в Хаджибейском и Киевском районах Одессы, сообщили в компании.

В областном центре и некоторых районных центрах действуют экстренные отключения вне графика.

Напомним, Венгрия решила не прекращать поставки электроэнергии в Украину.

Ранее Фокус писал, что генеральный директор компании YASNO Сергей Коваленко рассказал, по какому принципу отключают свет в квартирах украинцев и почему не стоит звонить в ДТЭК по вопросам по графикам.