Графіки відключень світла на 23 лютого: як вимикатимуть електроенергію у понеділок

У більшості регіонів України 23 лютого будуть застосуватися ГПВ. Причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему країни.

Протягом всієї доби понеділка 23 лютого в Україні застосовуватимуться графіки погодинних відключень. Про це повідомили в НЕК "Укренерго".

Для промислових споживачів завтра діятимуть графіки обмеження потужності.

Обмеження запроваджують, як пояснили в компанії, через російські ракетно-дронові атаки, які руйнують українську енергетичну систему.

22 лютого росіяни здійснили атаку на енергетичну інфраструктуру у кількох регіонах України, внаслідок чого знеструмлені споживачі в Одеській, Київській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій і Полтавській областях. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене ворогом обладнання в роботу, — наголосили в НЕК "Укренерго".

Графіки відключення світла 23 лютого у Київській області

На офіційному сайті ДТЕК "Київські регіональні електромережі" повідомляється, що 23 лютого за вказівкою Укренерго діятимуть стабілізаційні відключення. Перевірити актуальний графік можна за відповідним посиланням.

Графіки відключення світла 23 лютого у Києві

У Києві через складну ситуацію в енергетиці графіки відключень та звичні черги не діятимуть. У понеділок, 23 лютого, у столиці діятимуть індивідуальні графіки включень світла. Вони доступні на офіційному сайті компанії, у чат-боті "ДТЕК Київські електромережі" та у партнерів мобільного застосунку "Київ Цифровий" індивідуально за кожною адресою, як йдеться на сайті компанії. Там можна побачити час та обсяг обмежень за для кожного споживача.

Графіки відключення світла 23 лютого в Одеській області

Без світла тимчасово залишаються клієнти ДТЕК у Хаджибейському та Київському районів Одеси, повідомили у компанії.

У обласному центрі та деяких районних центрах діють екстрені відключення поза графіком.

