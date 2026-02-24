Какой курс валют 24 февраля предлагают в банках и обменниках — читайте в обзоре.

24 февраля на валютном рынке произошли небольшие изменения. В обменниках доллар и евро немного подешевели, а злотый, наоборот, вырос в цене. В банках курсы почти не изменились. В то же время по данным Национальный банк Украины официальный курс всех трех валют постепенно повышается.

Какой курс валют в обменниках

Обменники обновили курсовые показатели во вторник, 24 февраля. Американская валюта продемонстрировала незначительное снижение. Похожая тенденция произошла и с курсом евро. Зато курс злотого вырос.

Осуществить обмен валют 24 февраля можно по следующим курсовым показателям:

доллар: покупка — 43,20 грн (-0,01), продажа — 43,30 грн (0,00);

евро: покупка — 51,25 грн (-0,01), продажа — 51,40 грн (-0,03);

злотый: покупка — 12,15 грн (+0,02), продажа — 12,25 грн (0,00).

Відео дня

Курс валют в банках 24 февраля

В банках Украины почти не произошли курсовые изменения. По состоянию на 10:00 вырос только курс евро в продаже на 8 коп. Клиенты финансовых учреждений могут приобрести иностранную валюту за 51,50 грн, а продать — 50,80 грн.

Также банки предлагают осуществлять обмен доллара по такому курсу:

покупка — 43,05 грн (0,00);

продажа — 43,55 грн (0,00).

Курс злотого также не претерпел изменений. Купить иностранную валюту можно за 12,40 грн, а продать — за 11,80 грн.

Курс валют от НБУ: какая официальная стоимость доллара, евро и злотого: официальная стоимость доллара, евро и злотого

Согласно данным Национального банка Украины, официальный курс доллара сегодня вырос до 43,2982 грн (+0,0235). Судя по графику, после короткого периода определенного удешевления американская валюта снова перешла к росту.

В Украине наблюдается рост курса доллара в Украине наблюдается рост курса доллара

На официальном уровне вырос и курс евро. Иностранную валюту скорректировал регулятор до показателя в 51,0053 грн (+0,0883).

К тенденции по подорожанию вернулся и польский злотый. НБУ установил курс валюты на уровне 12,0945 грн (+0,0436).

Ранее Фокус писал, что в конце зимы ситуация на валютном рынке может стать напряженной, но без различных потрясений. Банкиры отмечают ключевые роли в сдерживании ажиотажа и сглаживании курсовых колебаний и в дальнейшем будет играть Национальный банк Украины. По их прогнозам, в последнюю неделю февраля курс гривны к доллару будет держаться в пределах 43-43,75 грн, а к евро — примерно 51-52 грн.