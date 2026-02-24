Який курс валют 24 лютого пропонують в банках і обмінниках — читайте в огляді.

24 лютого на валютному ринку відбулися невеликі зміни. В обмінниках долар і євро трохи подешевшали, а злотий, навпаки, зріс у ціні. У банках курси майже не змінилися. Водночас за даними Національний банк України офіційний курс усіх трьох валют поступово підвищується.

Який курс валют в обмінниках

Обмінники оновили курсові показники у вівторок, 24 лютого. Американська валюта продемонструвала незначне зниження. Схожа тенденція відбулась і з курсом євро. Натомість курс злотого зріс.

Здійснити обмін валют 24 лютого можна за такими курсовими показниками:

долар: купівля — 43,20 грн (-0,01), продаж — 43,30 грн (0,00);

євро: купівля — 51,25 грн (-0,01), продаж — 51,40 грн (-0,03);

злотий: купівля — 12,15 грн (+0,02), продаж — 12,25 грн (0,00).

Відео дня

Курс валют в банках 24 лютого

В банках України майже не відбулися курсові зміни. Станом на 10:00 зріс лише курс євро у продажу на 8 коп. Клієнти фінансових установ можуть придбати іноземну валюту за 51,50 грн, а продати — 50,80 грн.

Також банки пропонують здійснювати обмін долара за таким курсом:

купівля — 43,05 грн (0,00);

продаж — 43,55 грн (0,00).

Курс злотого також не зазнав змін. Купити іноземну валюту можна за 12,40 грн, а продати — за 11,80 грн.

Курс валют від НБУ: яка офіційна вартість долара, євро та злотого

Згідно з даними Національного банку України, офіційний курс долара сьогодні зріс до 43,2982 грн (+0,0235). Судячи з графіка, після короткого періоду певного здешевлення американська валюта знову перейшла до зростання.

В Україні спостерігається зростання курсу долара

На офіційному рівні зріс й курс євро. Іноземну валюту скорегував регулятор до показника в 51,0053 грн (+0,0883).

До тенденції зі подорожчання повернувся й польський злотий. НБУ встановив курс валюти на рівні 12,0945 грн (+0,0436).

Раніше Фокус писав, що наприкінці зими ситуація на валютному ринку може стати напруженою, але без різних потрясінь. Банкіри наголошують на ключові ролі у стримуванні ажіотажу та згладжуванні курсових коливань і надалі відіграватиме Національний банк України. За їхніми прогнозами, в останній тиждень лютого курс гривні до долара триматиметься в межах 43-43,75 грн, а до євро — приблизно 51-52 грн.