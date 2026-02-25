В Украине изменился наличный курс иностранных валют. Сколько стоят доллары, евро и злотый 25 февраля — читайте в обзоре.

Когда украинцы планируют обменять валюту, они ищут место, где можно выгодно купить или продать доллар, евро или злотый. Самыми популярными и надежными местами остаются банки и пункты обмена. По состоянию на 25 февраля курсы валют в этих учреждениях претерпели незначительные изменения.

Курс валют в банках 25 февраля

Банки Украины изменили курс доллара и евро. Иностранная валюта несколько потеряла в цене.

25 февраля осуществить обмен валют в кассах финансовых учреждений предлагают в среднем по следующим курсовым показателям:

доллар: покупка — 43,00 (-0,05), продажа — 43,50 грн (-0,04);

евро: покупка — 50,75 грн (-0,05), продажа — 51,37 грн (-0,02);

злотый: покупка — 11,80 грн (0,00), продажа — 12,40 грн (0,00).

Таблица курса валют в банках Украины

Назва банку Курс долара (купівля / продаж) Курс євро (купівля / продаж) Курс злотого (купівля / продаж) ПриватБанк 42,85 / 43,45 50,40 / 51,40 11,99 / 12,16 грн Ощадбанк 43,00 / 43,50 50,70 / 51,50 11,45 / 12,25 Укргазбанк 42,95 /43,45 50,80 / 51,30 11,20 / 12,20 Пумб 43,00 / 43,60 50,70 / 51,40 11,88 / 12,18 Sense Bank 43,10 / 43,45 50,80 / 51,35 —

*Источники: ПриватБанк, Ощадбанк, Укргазбанк, Пумб, Sense Bank

Какой курс валют в обменниках

25 февраля в обменниках продолжили снижать курс доллара. Покупать иностранную валюту предлагают за 43,23 грн (-0,05), а вот продать свои долларовые накопления можно за 43,13 грн (-0,06).

Курс евро также снизился. По состоянию на 10:00 обменники предлагают проводить валютную операцию по таким показателям:

покупка — 51,15 грн (-0,07);

продажа — 51,30 грн (-0,07).

Польская валюта отмечала незначительные изменения. Курс покупки составляет 12,12 грн (-0,02), а продажи — 12,24 грн (0,00).

Курс валют от НБУ на 25 февраля

Официальный курс гривны относительно иностранных валют регулирует Национальный банк Украины. Так, согласно данным НБУ, после кратковременного периода роста, 25 февраля американская валюта несколько потеряла в цене. Курс доллара составляет 43,2648 грн (-0,0334).

Официальный курс евро сегодня также снизился. НБУ установил стоимость на уровне 50,9659 грн (-0,0394).

Регулятор поддержал общий тренд на снижение, откорректировав и стоимость злотого. Польская валюта подешевела до 12,0757 грн (-0,0188).

Напомним, банкиры предупреждали о возможном небольшом напряжении на валютном рынке Украины, но без резких потрясений. Ситуацию и в дальнейшем будет контролировать Нацбанк. Эксперты прогнозируют, что перед началом весны курс гривны к доллару будет оставаться около 43-43,75 грн, а к евро — примерно 51-52 грн.