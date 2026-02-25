В Україні змінився готівковий курс іноземних валют. Скільки коштують долари, євро та злотий 25 лютого — читайте в огляді.

Коли українці планують обміняти валюту, вони шукають місце, де можна вигідно купити або продати долар, євро чи злотий. Найпопулярнішими та найнадійнішими місцями залишаються банки та пункти обміну. Станом на 25 лютого курси валют у цих установах зазнали незначних змін.

Курс валют в банках 25 лютого

Банки України змінили курс долара та євро. Іноземна валюта дещо втратила в ціні.

25 лютого здійснити обмін валют в касах фінансових установ пропонують в середньому за такими курсовими показниками:

долар: купівля — 43,00 (-0,05), продаж — 43,50 грн (-0,04);

євро: купівля — 50,75 грн (-0,05), продаж — 51,37 грн (-0,02);

злотий: купівля — 11,80 грн (0,00), продаж — 12,40 грн (0,00).

Таблиця курсу валют в банках України

Назва банку Курс долара (купівля / продаж) Курс євро (купівля / продаж) Курс злотого (купівля / продаж) ПриватБанк 42,85 / 43,45 50,40 / 51,40 11,99 / 12,16 грн Ощадбанк 43,00 / 43,50 50,70 / 51,50 11,45 / 12,25 Укргазбанк 42,95 /43,45 50,80 / 51,30 11,20 / 12,20 Пумб 43,00 / 43,60 50,70 / 51,40 11,88 / 12,18 Sense Bank 43,10 / 43,45 50,80 / 51,35 —

*Джерела: ПриватБанк, Ощадбанк, Укргазбанк, Пумб, Sense Bank

Який курс валют в обмінниках

25 лютого в обмінниках продовжили знижувати курс долара. Купувати іноземну валюту пропонують за 43,23 грн (-0,05), а ось продати свої доларові накопичення можна за 43,13 грн (-0,06).

Курс євро також знизився. Станом на 10:00 обмінники пропонують проводити валютну операцію за такими показниками:

купівля — 51,15 грн (-0,07);

продаж — 51,30 грн (-0,07).

Польська валюта зазначала незначних змін. Курс купівлі становить 12,12 грн (-0,02), а продажу — 12,24 грн (0,00).

Курс валют від НБУ на 25 лютого

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют регулює Національний банк України. Так, згідно з даними НБУ, після короткотривалого періоду зростання, 25 лютого американська валюта дещо втратила в ціні. Курс долара становить 43,2648 грн (-0,0334).

Офіційний курс євро сьогодні також знизився. НБУ встановив вартість на рівні 50,9659 грн (-0,0394).

Регулятор підтримав загальний тренд на зниження, відкоригувавши й вартість злотого. Польська валюта подешевшала до 12,0757 грн (-0,0188).

Нагадаємо, банкіри попереджали про можливе невелике напруження на валютному ринку України, але без різких потрясінь. Ситуацію й надалі контролюватиме Нацбанк. Експерти прогнозують, що перед початком весни курс гривні до долара залишатиметься близько 43-43,75 грн, а до євро – приблизно 51-52 грн.