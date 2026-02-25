В ВР приняли сумму выплат для семей погибших военных: Безуглая считает, что она "слишком большая"

Народный депутат Марьяна Безуглая заявила, что установленная государством компенсация в 15 млн грн семьям каждого погибшего военнослужащего является "чрезмерной" и была принята без реалистичной оценки финансовых возможностей государства.

В своей заметке на странице в Telegram она отметила, что государство уже взяло на себя обязательства выплачивать эти средства и вынуждено выполнять их в дальнейшем, несмотря на серьезную нагрузку на бюджет. В то же время Безуглая отметила, по ее мнению, очевидную несправедливость: выплаты в 15 млн грн не предусмотрены для семей военных, погибших до 24 февраля 2022 года, хотя боевые действия продолжались и до этого времени, а украинские защитники погибали еще с 2014 года.

"А вот что плохо и несправедливо — это то, что выплаты не касаются семей погибших до 24 февраля 2022 года, ведь до этого была та же война и так же гибли защитники. Искусственное, несправедливое разделение, которое не собираются исправлять и уже фактически и не могут этого сделать", — написала депутат в своей заметке.

Публикация Марьяны Безуглой в Telegram Фото: Скриншот

В качестве альтернативы депутат привела вариант меньшей компенсации — около 5 миллионов гривен, что, по ее словам, позволило бы обеспечить выплаты всем семьям погибших с 2014 года без существенного растягивания процесса.

Как пропавший без вести может перейти в статус погибшего в Украине

К этой публикации она подробно объяснила ситуацию с выплатами семьям пропавших без вести военнослужащих и изменения, введенные законом о социальной защите военных. По ее словам, в случае отсутствия тела существует несколько оснований для признания военного погибшим:

решение суда при наличии не менее трех свидетелей и материалов служебного расследования;

автоматическое признание после двух лет с момента завершения боевых действий;

идентификация останков по результатам ДНК-экспертизы.

В то же время она обратила внимание, что все эти механизмы на практике сложны для реализации, поскольку судебные процессы часто затягиваются из-за недостатка свидетелей и большого количества дел. Зато автоматическое признание пока не применяется, ведь боевые действия продолжаются. Более того, по ее словам, возвращение тел или останков также затруднено — они могут годами оставаться на поле боя, а проведение специальных поисковых миссий во время войны почти невозможно.

Отдельный блок сообщения был посвящен порядку денежного обеспечения семей пропавших без вести. В 2022-2025 годах родственники получали выплаты в полном объеме. Впоследствии было принято решение об их разделении между всеми близкими родственниками — женой, детьми, родителями и, при отдельных условиях, братьями и сестрами. Половину средств государство удерживало до выяснения судьбы военного: его возвращения из плена, установления факта гибели или подтверждения, что он жив.

После принятия закона №13646 эти нормы были закреплены законодательно. Теперь семьи пропавших без вести получают часть денежного обеспечения, распределенную между теми, кто подал документы, а удержанные средства учитываются в общей сумме 15 млн грн в случае официального признания военного погибшим.

По мнению Марьяны Безуглой, включение выплат, которые семьи получали во время статуса пропавшего без вести, в общую сумму 15 млн грн в случае признания военного погибшим государство считает оправданным шагом. Это, по ее словам, должно уменьшить затягивание процедур, облегчить нагрузку на бюджет и сделать систему поддержки более унифицированной для семей пропавших и погибших.

В то же время она отметила, что для семей такое решение выглядит болезненным и несправедливым. Из-за сложных судебных процедур и недостатка доказательств процесс признания гибели часто затягивается, а финансовые вопросы только усиливают моральное напряжение, ведь никакие выплаты не способны компенсировать потерю родного человека.

"В целом считаю, что учитывать выплаты, когда человека еще считали пропавшим без вести, в общую сумму 15 млн, когда его уже признали погибшим, — это справедливо. Тяжелое, но правильное и очевидное решение", — добавила нардеп в своей заметке.

Напомним, что 25 февраля Верховная Рада Украины приняла закон об усилении социальной защиты военнослужащих и их семей, которым установлен максимальный размер единовременного пособия в случае гибели — до 15 миллионов гривен. Документ предусматривает, что в эту сумму входят все предыдущие выплаты, а также определяет порядок начисления средств семьям пропавших без вести и погибших защитников.

Также Фокус писал, что из плена вернулся военнослужащий 24 отдельная механизированная бригада имени короля Даниила Назар Далецкий, которого долгое время считали погибшим. Сначала юристы предполагали, что его семья должна вернуть 15 миллионов гривен, выплаченных в качестве помощи в связи с гибелью, однако в Министерство обороны Украины разъяснили, что возвращать эти средства не нужно.