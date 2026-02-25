У ВР ухвалили суму виплат для сімей загиблих війсьокових: Безугла вважає, що вона "завелика"

Народна депутатка Мар’яна Безугла заявила, що встановлена державою компенсація у 15 млн грн родинам кожного загиблого військовослужбовця є "надмірною" та була ухвалена без реалістичної оцінки фінансових можливостей держави.

У своєму дописі на сторінці в Telegram вона зазначила, що держава вже взяла на себе зобов’язання виплачувати ці кошти й змушена виконувати їх надалі, попри серйозне навантаження на бюджет. Водночас Безугла наголосила на, на її думку, очевидній несправедливості: виплати у 15 млн грн не передбачені для сімей військових, які загинули до 24 лютого 2022 року, хоча бойові дії тривали і до цього часу, а українські захисники гинули ще з 2014 року.

"А от що погано і несправедливо — це те, що виплати не стосуються сімей загиблих до 24 лютого 2022 року, адже до цього була та сама війна і так само гинули захисники. Штучний, несправедливий поділ, який не збираються виправляти та вже фактично й не можуть цього зробити", — написала депутатка у своєму дописі.

Публікація Мар"яни Безуглої в Telegram Фото: Скриншот

Як альтернативу депутатка навела варіант меншої компенсації — близько 5 мільйонів гривень, що, за її словами, дало б змогу забезпечити виплати всім родинам загиблих з 2014 року без суттєвого розтягування процесу.

Як зниклий безвісти може перейти у статус загиблого в Україні

До цієї публікації вона детально пояснила ситуацію з виплатами родинам зниклих безвісти військовослужбовців та зміни, запроваджені законом про соціальний захист військових. За її словами, у разі відсутності тіла існує кілька підстав для визнання військового загиблим:

рішення суду за наявності щонайменше трьох свідків і матеріалів службового розслідування;

автоматичне визнання після двох років з моменту завершення бойових дій;

ідентифікація останків за результатами ДНК-експертизи.

Водночас вона звернула увагу, що всі ці механізми на практиці є складними для реалізації, оскільки судові процеси часто затягуються через нестачу свідків і велику кількість справ. Натомість автоматичне визнання наразі не застосовується, адже бойові дії тривають. Ба більше, за її словами, повернення тіл або решток також ускладнене — вони можуть роками залишатися на полі бою, а проведення спеціальних пошукових місій під час війни майже неможливе.

Окремий блок допису був присвячений порядку грошового забезпечення сімей зниклих безвісти. У 2022–2025 роках родичі отримували виплати в повному обсязі. Згодом було ухвалене рішення про їх поділ між усіма близькими родичами — дружиною, дітьми, батьками та, за окремих умов, братами і сестрами. Половину коштів держава утримувала до з’ясування долі військового: його повернення з полону, встановлення факту загибелі або підтвердження, що він живий.

Після ухвалення закону №13646 ці норми були закріплені законодавчо. Тепер родини зниклих безвісти отримують частину грошового забезпечення, розподілену між тими, хто подав документи, а утримані кошти враховуються у загальній сумі 15 млн грн у разі офіційного визнання військового загиблим.

На думку Мар’яни Безуглої, включення виплат, які родини отримували під час статусу зниклого безвісти, до загальної суми 15 млн грн у разі визнання військового загиблим держава вважає виправданим кроком. Це, за її словами, має зменшити затягування процедур, полегшити навантаження на бюджет і зробити систему підтримки більш уніфікованою для сімей зниклих і загиблих.

Водночас вона зазначила, що для родин таке рішення виглядає болісним і несправедливим. Через складні судові процедури та нестачу доказів процес визнання загибелі часто затягується, а фінансові питання лише підсилюють моральну напругу, адже жодні виплати не здатні компенсувати втрату рідної людини.

"Загалом вважаю, що враховувати виплати, коли людину ще вважали зниклою безвісти, у загальну суму 15 млн, коли її вже визнали загиблою, — це справедливо. Важке, але правильне й очевидне рішення", — додала нардепка у своєму дописі.

Нагадаємо, що 25 лютого Верховна Рада України ухвалила закон про посилення соціального захисту військовослужбовців і їхніх родин, яким встановлено максимальний розмір одноразової допомоги у разі загибелі — до 15 мільйонів гривень. Документ передбачає, що у цю суму входять усі попередні виплати, а також визначає порядок нарахування коштів родинам зниклих безвісти та загиблих захисників.

Також Фокус писав, що з полону повернувся військовослужбовець 24 окрема механізована бригада імені короля Данила Назар Далецький, якого тривалий час вважали загиблим. Спочатку юристи припускали, що його родина має повернути 15 мільйонів гривень, виплачених як допомогу у зв’язку із загибеллю, однак у Міністерство оборони України роз’яснили, що повертати ці кошти не потрібно.