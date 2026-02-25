Индия нашла альтернативу российской нефти: у кого Дели покупает топливо

Индийский промышленный конгломерат Reliance Industries возобновил закупки сырой нефти из Венесуэлы, приобретя партию топлива у американской нефтяной корпорации Chevron. Сделка заключена на фоне намерений Дели уменьшить зависимость от российской нефти и диверсифицировать источники импорта энергоресурсов.

Американский нефтяной гигант Chevron продал первую с конца 2023 года партию венесуэльской сырой нефти Reliance Industries, сообщили The Economic Times. Груз сырой нефти Boscan, который, как ожидается, будет отправлен судном Ottoman Sincerity, является первой продажей тяжелой нефти примерно за шесть лет.

Reliance также приобрела 2-миллионный груз баррелей у Vitol для загрузки в марте и стремится к прямым закупкам у PDVSA. Chevron в своем годовом отчете во вторник заявила, что продолжит поставлять венесуэльскую сырую нефть на международный рынок, о чем ранее не сообщала.

Торговые дома Vitol и Trafigura экспортировали венесуэльскую сырую нефть в этом году в рамках сделки на 2 миллиарда долларов между США и Венесуэлой. Недавно они продали грузы тяжелой венесуэльской сырой нефти индийским нефтеперерабатывающим заводам, включая Indian Oil Corp, Bharat Petroleum Corp и HPCL Mittal Energy (HMEL), поскольку азиатская страна пытается сократить импорт российской нефти.

Индия была третьим по величине покупателем венесуэльской сырой нефти до того, как Вашингтон ввел санкции в 2019 году. Экспорт нефти из страны вырос примерно до 800 000 баррелей в день в январе после окончания нефтяной блокады США.

