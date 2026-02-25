Індія знайшла альтернативу російській нафті: у кого Делі купує пальне

Індійський промисловий конгломерат Reliance Industries відновив закупівлі сирої нафти з Венесуели, придбавши партію палива у американської нафтової корпорації Chevron. Угода укладена на тлі намірів Делі зменшити залежність від російської нафти та диверсифікувати джерела імпорту енергоресурсів.

Американський нафтовий гігант Chevron продав першу з кінця 2023 року партію венесуельської сирої нафти Reliance Industries, повідомили The Economic Times. Вантаж сирої нафти Boscan, який, як очікується, буде відправлено судном Ottoman Sincerity, є першим продажем важкої нафти приблизно за шість років.

Reliance також придбала 2-мільйонний вантаж барелів у Vitol для завантаження в березні та прагне до прямих закупівель у PDVSA. Chevron у своєму річному звіті у вівторок заявила, що продовжить постачати венесуельську сиру нафту на міжнародний ринок, про що раніше не повідомляла.

Торгові доми Vitol та Trafigura експортували венесуельську сиру нафту цього року в рамках угоди на 2 мільярди доларів між США та Венесуелою. Нещодавно вони продали вантажі важкої венесуельської сирої нафти індійським нафтопереробним заводам, включаючи Indian Oil Corp, Bharat Petroleum Corp та HPCL Mittal Energy (HMEL), оскільки азійська країна намагається скоротити імпорт російської нафти.

Індія була третім за величиною покупцем венесуельської сирої нафти до того, як Вашингтон запровадив санкції у 2019 році. Експорт нафти з країни зріс приблизно до 800 000 барелів на день у січні після закінчення нафтової блокади США.

