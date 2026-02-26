На левом берегу Киева частично восстанавливают отопление: подробности от Кличко

По словам мэра столицы, в часть домов Днепровского района, которые были без теплоснабжения после обстрелов россиян, начали возвращать тепло.

"В часть домов Днепровского района, которые были без теплоснабжения после прошлых сокрушительных обстрелов врага, начали возвращать тепло. Коммунальщики продолжают работать круглосуточно, чтобы восстановить подачу теплоносителя во все многоэтажки", — сообщил Виталий Кличко.

После прошлых обстрелов в целом без тепла оставались 1126 домов в Днепровском и Дарницком районах, что составляет примерно треть этих районов Киева.

Напомним, 3 февраля Дарницкая ТЭЦ получила критические повреждения в результате комбинированного ракетного удара РФ. Эта ТЭЦ работала только на производство теплоносителя для жилых массивов.

Тем временем киевляне в своих личных кабинетах увидели ноль в графе оплаты теплоснабжения за январь. В КГГА объяснили, что платежки будут пересчитаны в связи с перебоями в предоставлении услуг, которые возникли из-за российских массированных ударов, однако это потребует времени.

После российского обстрела в ночь на 12 февраля в Киеве без отопления без отопления остались еще почти 2 600 жилых домов кроме 1 100-ти, которые были без тепла после предыдущей массированной атаки.