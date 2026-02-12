В Киеве без отопления остались еще почти 3000 домов: в одном районе экстренные отключения

Российские оккупанты в ночь на 12 февраля нанесли массированный удар по критической инфраструктуре Киева. Из-за этого почти 2600 домов в столице остались без отопления.

В то же время еще более 1100 домов оставались без тепла ранее. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко в своем Telegram.

По его словам, после атаки были повреждены объекты критической инфраструктуры. В то же время отсутствует отопление в домах как на левом, так и на правом берегах города. В частности, в Деснянском, Днепровском, Печерском и Соломенском районах.

Кличко отметил, что коммунальщики работают над восстановлением теплоснабжения в эти дома. Однако он не сделал никаких прогнозов относительно сроков восстановления теплоснабжения.

"Напомню, более 1100 многоэтажек в Деснянском и Дарницком районах после прошлых обстрелов тоже без тепла. Туда, из-за критических повреждений Дарницкой ТЭЦ, подать теплоноситель пока невозможно", — заявил Кличко.

Зато в ДТЭК сообщили, что без электроэнергии осталось 107 тысяч семей. Преимущественно это дома в Деснянском районе.

В то же время энергетики сразу запитали объекты критической инфраструктуры.

В Деснянском районе столицы действуют экстренные отключения света, для остальных жителей Киева применяются временные графики.

Атака на Киев 12 февраля — что известно

В ночь на 12 февраля в Киеве и Днепре прогремела серия мощных взрывов: россияне ударили по Украине баллистическими ракетами.

В Киеве было зафиксировано падение обломков БПЛА в ряде районов. Также известно о двух пострадавших.

Ситуация с отоплением в Киеве — что известно

Напомним, о том, что в Киеве критически повреждена Дарницкая ТЭЦ. Это стало следствием российского обстрела 3 февраля. По заключению специалистов, при условии отсутствия новых ударов отремонтировать объект можно будет не раньше, чем через два месяца. Поэтому до этого времени 1100 домов будут без теплоснабжения.

Журналисты ЭП составили карту домов, которые остались без отопления до конца зимы из-за повреждения ТЭЦ-4.

По словам эксперта Александра Харченко, до конца отопительного сезона у жителей этих домов уже нет шансов на восстановление теплоснабжения.

3 февраля министр энергетики Шмыгаль показал последствия разрушения ТЭЦ-4 генсеку НАТО Марку Рютте. А уже сегодня вице-премьер Алексей Кулеба сообщил, что российские оккупанты в ночь на 3 января целенаправленно били по той части ТЭЦ, которая отвечает за теплоснабжение. По ТЭЦ-4 в Киеве прилетело 5 ракет.

В то же время 9 февраля, на столичной Троещина в квартиры жителей вернулось тепло.

Ранее Владимир Зеленский поручил Правительству Украины и премьер-министру подготовить решение, которое обеспечит справедливость для всех людей, которые были без отопления в эти месяцы.