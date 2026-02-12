У Києві без опалення залишилися ще майже 3000 будинків: в одному районі екстрені відключення

Російські окупанти в ніч на 12 лютого завдали масованого удару по критичній інфраструктурі Києва. Через це майже 2600 будинків у столиці залишилися без опалення.

Водночас ще понад 1100 будинків залишалися без тепла раніше. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко в своєму Telegram.

За його словами, після атаки були пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури. Водночас відсутнє опалення в будинках як на лівому, так і на правому берегах міста. Зокрема, в Деснянському, Дніпровському, Печерському та Соломʼянському районах.

Кличко наголосив, що комунальники працюють над відновленням теплопостачання в ці будинки. Однак він не зробив жодних прогнозів щодо термінів відновлення теплопостачання.

"Нагадаю, понад 1100 багатоповерхівок у Деснянському та Дарницькому районах після минулих обстрілів теж без тепла. Туди, через критичні пошкодження Дарницької ТЕЦ, подати теплоносій наразі неможливо", — заявив Кличко.

Натомість у ДТЕК повідомили, що без електроенергії залишилося 107 тисяч родин. Переважно це будинки у Деснянському районі.

Водночас енергетики одразу заживили обʼєкти критичної інфраструктури.

У Деснянському районі столиці діють екстрені відключення світла, для інших мешканців Києва застосовуються тимчасові графіки.

Атака на Київ 12 лютого — що відомо

У ніч на 12 лютого у Києві та Дніпрі прогриміла серія потужних вибухів: росіяни вдарили по Україні балістичними ракетами.

У Києві було зафіксовано падіння уламків БПЛА в низці районів. Також відомо про двох постраждалих.

Ситуація з опаленням у Києві — що відомо

Нагадаємо, про те, що у Києві критично пошкоджена Дарницька ТЕЦ. Це стало наслідком російського обстрілу 3 лютого. За висновками фахівців, за умови відсутності нових ударів відремонтувати об'єкт можна буде не раніше, ніж за два місяці. Тож до цього часу 1100 будинків будуть без теплопостачання.

Журналісти ЕП склали мапу будинків, які лишилися без опалення до кінця зими через пошкодження ТЕЦ-4.

За словами експерта Олександра Харченка, до кінця опалювального сезону у жителів цих будинків уже немає шансів на відновлення теплопостачання.

3 лютого міністр енергетики Шмигаль показав наслідки руйнування ТЕЦ-4 генсеку НАТО Марку Рютте. А вже сьогодні віцепрем'єр Олексій Кулеба повідомив, що російські окупанти в ніч на 3 січня цілеспрямовано били по тій частині ТЕЦ, яка відповідає за теплопостачання. По ТЕЦ-4 у Києві прилетіло 5 ракет.

Водночас 9 лютого, на столичній Троєщина до квартир мешканців повернулося тепло.

Раніше Володимир Зеленський доручив Уряду України та прем'єр-міністру підготувати рішення, яке забезпечить справедливість для усіх людей, що були без опалення цими місяцями.