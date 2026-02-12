Пошкоджені будинки, є постраждалі: що відомо про наслідки нічної масованої атаки росіян на Київ і Дніпро (фото)

Росіяни уночі здійснили черговий комбінований удар по Україні. Через масовану атаку на Київ і Дніпро відомо про постраждалих та пошкодження житлових будинків.

Найменші постраждалі через ворожий обстріл уночі 12 лютого — немовля та 4-річна дівчинка у Дніпрі. Фокус зібрав усе, що відомо про наслідки атаки росіян.

Атака на Київ — що відомо про наслідки

У Києві наслідки обстрілу фіксуються у двох районах. У ДСНС повідомили про пошкодження житлової забудови у Дарницькому та Дніпровському районах столиці:

Дарницький район: уламками пошкоджені фасад та скління вікон житлового будинку, відомо про одну поранену людину;

Дніпровський район: на двох локаціях зафіксоване падіння ворожих дронів біля житлових будинків, обійшлося без постраждалих.

За інформацією голови Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, станом на 05:00 годину у столиці відомо про щонайменше двох поранених.

Відео дня

Міський голова Віталій Кличко уночі також повідомляв, що, за попередніми даними, у Голосіївському районі зафіксовано влучання у нежитлову забудову.

Атака на Дніпро — що відомо про наслідки

Також під масовану комбіновану атаку уночі потрапило Дніпро. Місто упродовж кількох годин безперервно атакували ворожі "Шахеди".

Як повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, через ворожий обстріл у Дніпрі зафіксована пожежа. Пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та автомобілі в одному з районів міста.

Згодом посадовець уточнив, що внаслідок обстрілу у Дніпрі відомо про двох постраждалих дітей: немовля та дівчинка 4-річного віку. Вони отримують необхідну допомогу від медиків.

Інші наслідки масованої атаки на Київ та Дніпро уточнюються.

Нагадаємо, у ніч на 12 лютого ЗС РФ спрямували на Київ та Дніпро десятки "Шахедів", а також били по містах балістичними ракетами.

Також уночі 12 лютого ворог масовано атакував Одесу "Шахедами": влада заявила про пошкодження об'єкта інфраструктури в одному з районів міста.